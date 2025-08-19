भैंस और एक लाख रुपए दो… नहीं देने पर विवाहिता को मारपीट कर घर से भगाया, पति ने मुंबई में कर ली दूसरी शादी

गाजीपुर : उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक पति ने दहेज की लालच में अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने के बाद दूसरी शादी रचा ली। विरोध करने पर पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर जान लेने की कोशिश की। किसी तरह जान बचाकर महिला ने 112 डायल पर पुलिस को सूचना दी। अब पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
यह मामला भुड़कुड़ा कोतवाली क्षेत्र का है। यहां की रहने वाली एक विवाहिता की सात साल पहले चंदौली जिले के जितेंद्र कुमार से शादी हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष ने दहेज में एक भैंस और एक लाख रुपये की मांग शुरू कर दी, जबकि परिवार ने पहले ही नकदी, गहने और अन्य सामान दिया था। उम्मीद में कि सब ठीक हो जाएगा, विवाहिता ने चुपचाप सहन किया और इस दौरान उसके चार बच्चे—दो बेटे और दो बेटियां—पैदा हुए।
परिवार की परवरिश के लिए पति जितेंद्र मुंबई कमाने चला गया। इस बीच पत्नी मायके चली आई, लेकिन न पति ने और न ससुराल वालों ने उसकी सुध ली। मुंबई में रहते हुए जितेंद्र ने मोनी खान नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। जब यह बात पत्नी ने ससुराल वालों को बताई, तो उसे मारा-पीटा गया और बच्चों समेत घर से निकाल दिया गया।
चंदौली के बलुआ थाने में शिकायत के बाद जितेंद्र रिश्तेदारों के साथ आया और सुलह कराकर पत्नी को ससुराल ले गया। लेकिन शांति के कुछ दिन बाद फिर वही तमाशा शुरू हो गया। जितेंद्र मुंबई जाने की जिद पर अड़ा, जिसका पत्नी ने विरोध किया। फरवरी 2025 में गुस्से में आकर पति ने उसे पीटा और चाकू से गला काटने की कोशिश की। महिला ने किसी तरह पड़ोसी के घर में शरण ली और 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी।
फरवरी में ही जितेंद्र फिर कुछ लोगों के साथ आया और पत्नी के साथ मारपीट कर गालियां दीं, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। हताश विवाहिता ने पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को प्रार्थना पत्र दिया। महिला प्रकोष्ठ में मामला चलने के बाद अब भुड़कुड़ा पुलिस ने पति समेत पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
भुड़कुड़ा पुलिस का कहना है कि इस मामले में दहेज प्रतिषेध अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई जारी है। एसपी गाजीपुर ने बताया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर दहेज जैसी सामाजिक बुराई पर सवाल खड़े कर दिए हैं।