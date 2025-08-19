भैंस और एक लाख रुपए दो… नहीं देने पर विवाहिता को मारपीट कर घर से भगाया, पति ने मुंबई में कर ली दूसरी शादी

चंदौली के बलुआ थाने में शिकायत के बाद जितेंद्र रिश्तेदारों के साथ आया और सुलह कराकर पत्नी को ससुराल ले गया। लेकिन शांति के कुछ दिन बाद फिर वही तमाशा शुरू हो गया। जितेंद्र मुंबई जाने की जिद पर अड़ा, जिसका पत्नी ने विरोध किया। फरवरी 2025 में गुस्से में आकर पति ने उसे पीटा और चाकू से गला काटने की कोशिश की। महिला ने किसी तरह पड़ोसी के घर में शरण ली और 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी।