Ghazipur News: दो वक्त की रोटी के लिए तरसते व्यक्ति ने होटल में की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखी दर्दभरी दास्तां

मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मृतक ने अपनी आर्थिक तंगी और जीवन की पीड़ा का जिक्र किया है। उसने लिखा कि वर्ष 2021 में कोरोना से पत्नी की मौत के बाद उसकी जिंदगी बिखर गई। हाल ही में नौकरी भी छूट गई थी और चार-पांच महीने से आर्थिक संकट गहराता चला गया। होटल किराए का 18 हजार रुपये बकाया चुका कर वह किसी तरह ससुराल पहुंचा, लेकिन वहां भी सहारा नहीं मिला। चाचा से मदद मांगी तो उन्होंने भी दो वक्त की रोटी देने से इनकार कर दिया, जबकि उसके नाम पर जमीन-जायदाद है।