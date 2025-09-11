Ghazipur News: थाने में पुलिस द्वारा हुई बीजेपी नेता की पिटाई से मौत के मामले में बड़ा एक्शन,12 पुलिस कर्मी निलंबित

अभियोग है कि पुलिस ने देर रात बिजली बंद कर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसके बाद घायल सीताराम उपाध्याय की मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मुआवजे की मांग की है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं, पूर्व विधायक अलका राय के पुत्र और बीजेपी नेता पीयूष राय ने सोशल मीडिया पर एक्स हैंडल के माध्यम से मामले की जानकारी साझा की है।