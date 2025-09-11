Ghazipur News: थाने में पुलिस द्वारा हुई बीजेपी नेता की पिटाई से मौत के मामले में बड़ा एक्शन,12 पुलिस कर्मी निलंबित

Ghazipur Police News: गाजीपुर में भाजपा नेताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, सीताराम उपाध्याय की मौत के बाद 12 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। भाजपा नेताओं पर पुलिस के लाठीचार्ज में कथित रूप से हुई सीताराम उपाध्याय की मौत के मामले में गाजीपुर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस अधीक्षक इरज राजा ने इस घटना के लिए कुल 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें एसओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, जबकि बाकी 6 को लाइन हाजिर किया गया है।
मामला नोनहरा थाना क्षेत्र के गठिया गांव का है, जहाँ ओंकार राय और अरविंद राय के बीच बिजली के खंभे को लेकर विवाद चल रहा था। ओंकार राय अपने ट्यूबवेल पर कनेक्शन के लिए अरविंद राय के खेत से पोल ले जा रहे थे, जबकि अरविंद राय इसका विरोध कर रहे थे। विवाद के चलते भाजपा नेता राजेश राय बागी, विपुल मिश्रा समेत करीब 20 समर्थक नोनहरा थाने पहुंचे और धरना देने लगे।
अभियोग है कि पुलिस ने देर रात बिजली बंद कर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसके बाद घायल सीताराम उपाध्याय की मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मुआवजे की मांग की है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं, पूर्व विधायक अलका राय के पुत्र और बीजेपी नेता पीयूष राय ने सोशल मीडिया पर एक्स हैंडल के माध्यम से मामले की जानकारी साझा की है।