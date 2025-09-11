Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गाजीपुर

Ghazipur News: थाने में पुलिस द्वारा हुई बीजेपी नेता की पिटाई से मौत के मामले में बड़ा एक्शन,12 पुलिस कर्मी निलंबित

भाजपा नेताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, सीताराम उपाध्याय की मौत के बाद 12 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। भाजपा नेताओं पर पुलिस के लाठीचार्ज में कथित रूप से हुई सीताराम उपाध्याय की मौत के मामले में गाजीपुर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है।

गाजीपुर

Abhishek Singh

Sep 11, 2025

Ghazipur News
Ghazipur News, Pc: Patrika

Ghazipur Police News: गाजीपुर में भाजपा नेताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, सीताराम उपाध्याय की मौत के बाद 12 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। भाजपा नेताओं पर पुलिस के लाठीचार्ज में कथित रूप से हुई सीताराम उपाध्याय की मौत के मामले में गाजीपुर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस अधीक्षक इरज राजा ने इस घटना के लिए कुल 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें एसओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, जबकि बाकी 6 को लाइन हाजिर किया गया है।

जानिए पूरा मामला क्यों थाने में धरने पर बैठे थे BJP नेता

मामला नोनहरा थाना क्षेत्र के गठिया गांव का है, जहाँ ओंकार राय और अरविंद राय के बीच बिजली के खंभे को लेकर विवाद चल रहा था। ओंकार राय अपने ट्यूबवेल पर कनेक्शन के लिए अरविंद राय के खेत से पोल ले जा रहे थे, जबकि अरविंद राय इसका विरोध कर रहे थे। विवाद के चलते भाजपा नेता राजेश राय बागी, विपुल मिश्रा समेत करीब 20 समर्थक नोनहरा थाने पहुंचे और धरना देने लगे।

अभियोग है कि पुलिस ने देर रात बिजली बंद कर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसके बाद घायल सीताराम उपाध्याय की मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मुआवजे की मांग की है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं, पूर्व विधायक अलका राय के पुत्र और बीजेपी नेता पीयूष राय ने सोशल मीडिया पर एक्स हैंडल के माध्यम से मामले की जानकारी साझा की है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 07:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / Ghazipur News: थाने में पुलिस द्वारा हुई बीजेपी नेता की पिटाई से मौत के मामले में बड़ा एक्शन,12 पुलिस कर्मी निलंबित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.