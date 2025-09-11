Ghazipur News: लाइट बंद करके थाने में बीजेपी नेताओं की पिटाई, एक की मौत

विवाद की शुरुआत गठिया गांव के दो पक्षों, ओंकार राय और अरविंद राय के बीच बिजली के पोल लगाने को लेकर हुई थी। ओंकार राय अपने ट्यूबवेल पर बिजली लाइन लगवाने के लिए पोल अरविंद राय के खेत से लगवाना चाहते थे, लेकिन अरविंद राय ने इसका विरोध कर दिया। इसके बाद, अरविंद राय के समर्थन में भाजपा नेता राजेश राय बागी अपने 20 समर्थकों के साथ नोनहरा थाने पहुंचे और पुलिस से वार्ता की मांग की। पुलिस ने वार्ता से इनकार कर दिया, जिससे ये लोग थाने के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने लगे।