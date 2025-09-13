Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गाजीपुर

Ghazipur News: पुलिस लाठी चार्ज में मृत सीताराम उपाध्याय के भाई ने कहा कि न्याय की अब कोई उम्मीद नहीं , दी हुई सहायता राशि लौटा दूंगा

पुलिस के लाठीचार्ज में घायल दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। मृतक के बड़े भाई शशिकांत उपाध्याय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खुलकर अपने दर्द और निराशा की बात कही है। शशिकांत उपाध्याय साफ कह रहे हैं कि अब उन्हें न्याय नहीं मिलेगा।

गाजीपुर

Abhishek Singh

Sep 13, 2025

Ghazipur News
Ghazipur News, Pc: Patrika

Ghazipur News: गाजीपुर जिले में पुलिस के लाठीचार्ज में घायल दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। मृतक के बड़े भाई शशिकांत उपाध्याय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खुलकर अपने दर्द और निराशा की बात कही है। शशिकांत उपाध्याय साफ कह रहे हैं कि अब उन्हें न्याय नहीं मिलेगा।

वीडियो में शशिकांत उपाध्याय ने कहा कि प्रशासन द्वारा दिए गए 10 लाख रुपये की राशि उन्हें स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, “सरकार कितना न्याय दिलाएगी यह तो समझ में आ गया है। हमदर्दी की हमें आवश्यकता नहीं है, न ही किसी आर्थिक मदद की। यह सब साजिश है, जिसमें लोगों की मिलीभगत शामिल है।”

FIR की कॉपी न मिलने का भाई ने लगाया आरोप

शशिकांत उपाध्याय ने आगे बताया कि उन्हें न तो एफआईआर की कॉपी मिली है, न ही पता है कि किसने एफआईआर दर्ज की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला रफा-दफा करने की कोशिश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन की दी गई राशि भी स्वीकार नहीं करेंगे और केवल सच्चाई सामने आने की मांग करते हैं।

उन्होंने कहा, “आज मेरे साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ हो सकता है। लोगों का आना-जाना बस मामले को दबाने का प्रयास है। अब हमें किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं चाहिए, न्याय चाहिए।”

इस मौके पर मौजूद लोगों ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे अमानवीय कृत्य समाज के लिए चिंता का विषय हैं। पूरे कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे और मृतक के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 08:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / Ghazipur News: पुलिस लाठी चार्ज में मृत सीताराम उपाध्याय के भाई ने कहा कि न्याय की अब कोई उम्मीद नहीं , दी हुई सहायता राशि लौटा दूंगा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.