Ghazipur News: पुलिस लाठी चार्ज में मृत सीताराम उपाध्याय के भाई ने कहा कि न्याय की अब कोई उम्मीद नहीं , दी हुई सहायता राशि लौटा दूंगा

Ghazipur News: गाजीपुर जिले में पुलिस के लाठीचार्ज में घायल दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। मृतक के बड़े भाई शशिकांत उपाध्याय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खुलकर अपने दर्द और निराशा की बात कही है। शशिकांत उपाध्याय साफ कह रहे हैं कि अब उन्हें न्याय नहीं मिलेगा।