Ghazipur News: पुलिस कस्टडी से फरार हुए 25 हजार के इनामिया का एनकाउंटर



पुलिस को गुरुवार देर रात सूचना मिली कि फरार इनामी बदमाश गोविंदपुर कीरत गांव के आसपास देखा गया है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की। खुद को घिरा देख बदमाश ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर तमंचे से दो राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें लालबाबू मौर्य के दोनों पैरों में गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने घटनास्थल से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और दो खोखा कारतूस बरामद किए हैं। घायल बदमाश को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।