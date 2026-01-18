18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाजीपुर

Ghazipur News: पुलिस कस्टडी से फरार हुए 25 हजार के इनामिया का एनकाउंटर

मौर्य 9 जनवरी 2026 को चोरी और आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसे गाजीपुर जिला कारागार में दाखिल कराने ले जाया जा रहा था, तभी वह जेल परिसर में प्रवेश के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था और तलाश के लिए तीन विशेष टीमें गठित की गई थीं।

2 min read
Google source verification

गाजीपुर

image

Abhishek Singh

Jan 18, 2026

Ghazipur News: पुलिस कस्टडी से फरार हुए 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को मरदह पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह मुठभेड़ मरदह थाना क्षेत्र के गोविंदपुर कीरत गांव के पास हुई, जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शातिर बदमाश लालबाबू मौर्य घायल हो गया।


पुलिस के अनुसार, लालबाबू मौर्य 9 जनवरी 2026 को चोरी और आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसे गाजीपुर जिला कारागार में दाखिल कराने ले जाया जा रहा था, तभी वह जेल परिसर में प्रवेश के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था और तलाश के लिए तीन विशेष टीमें गठित की गई थीं।

पुलिस ने सूचना के आधार पर लिया एक्शन


पुलिस को गुरुवार देर रात सूचना मिली कि फरार इनामी बदमाश गोविंदपुर कीरत गांव के आसपास देखा गया है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की। खुद को घिरा देख बदमाश ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर तमंचे से दो राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें लालबाबू मौर्य के दोनों पैरों में गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने घटनास्थल से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और दो खोखा कारतूस बरामद किए हैं। घायल बदमाश को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।


मरदह थाना प्रभारी के अनुसार, इस मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त लालबाबू मौर्य का आपराधिक इतिहास भी लंबा है। उसके खिलाफ कासिमाबाद और मरदह थानों में मारपीट, लूट, चोरी, एससी-एसटी एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 09:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / Ghazipur News: पुलिस कस्टडी से फरार हुए 25 हजार के इनामिया का एनकाउंटर

बड़ी खबरें

View All

गाजीपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

योगी सरकार में मंत्री रही सोनम चिश्ती को लाठी डंडों से पीटा, जबरन बाल कटवाए बेहोशी की हालत में फेंका

सोनम
गाजीपुर

Ghazipur News: खिचड़ी ले कर बहन के घर जा रहे दो युवकों की बस से कुचलकर मौत, मचा कोहराम

गाजीपुर

Mau News: ग़ाज़ीपुर में दीपक राजभर की गोली मारकर हत्या

गाजीपुर

Ghazipur News: भतीजे ने चाची पर लगाया हत्या का आरोप, नहीं होने दिया चाचा का अंतिम संस्कार

Ghazipur
गाजीपुर

Ghazipur News: मानवता हुई शर्मसार, टॉफी का लालच देकर 5 वर्षीय मासूम से तीन दिन तक दुष्कर्म

Patrika news
गाजीपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.