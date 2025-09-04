Ghazipur News: शादी के तीन महीने बाद ही दुल्हन हुई प्रेमी के साथ फरार, साथ में सारे गहने भी ले गई, मचा हंगामा

सोनू ने पुलिस को बताया कि बीते रविवार को वह मुंबई से घर लौटा था। रात में पत्नी गुड़िया ने उसके मोबाइल से प्रेमी से बातचीत की और नंबर डिलीट कर दिया। सुबह जब घर के लोग पशुओं को चारा डालने उठे तो गुड़िया कमरे से गायब मिली। खोजबीन करने पर पता चला कि घर से लाखों के जेवर और नकदी भी गायब हैं।