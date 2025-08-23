Ghazipur News: मुख्तार अंसारी के छोटे पुत्र को गोपनीय तरीके से रातों रात गाजीपुर जेल से कासगंज जेल किया गया शिफ्ट, अब्बास ने कहा संघर्ष जारी रहेगा

उमर अंसारी को 3 अगस्त को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। उन पर अपनी मां अफसा अंसारी (एक लाख की इनामी) के फर्जी हस्ताक्षर कर अदालत में याचिका दाखिल करने का आरोप है। यह याचिका मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई 10 करोड़ की संपत्ति छुड़ाने के लिए लगाई गई थी। जांच में हस्ताक्षर फर्जी पाए जाने के बाद उमर और वकील लियाकत अली के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।