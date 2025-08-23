Ghazipur News: मुख्तार अंसारी के छोटे पुत्र को गोपनीय तरीके से रातों रात गाजीपुर जेल से कासगंज जेल किया गया शिफ्ट, अब्बास ने कहा संघर्ष जारी रहेगा

Umar Ansari News: माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर जेल से कासगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया है। शनिवार तड़के करीब 6 बजे गोपनीय तरीके से सुरक्षा कारणों के चलते उनकी जेल बदली गई। इसकी जानकारी केवल चुनिंदा अधिकारियों तक ही सीमित रही।
गाजीपुर एसपी डॉ. ईरज राजा ने बताया कि सुरक्षा कारणों से उमर को कासगंज जेल भेजा गया है। वहीं, उमर के भाई और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें, उनके परिवार या वकील को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई।
उमर अंसारी को 3 अगस्त को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। उन पर अपनी मां अफसा अंसारी (एक लाख की इनामी) के फर्जी हस्ताक्षर कर अदालत में याचिका दाखिल करने का आरोप है। यह याचिका मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई 10 करोड़ की संपत्ति छुड़ाने के लिए लगाई गई थी। जांच में हस्ताक्षर फर्जी पाए जाने के बाद उमर और वकील लियाकत अली के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।
21 अगस्त को कोर्ट ने उमर अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं वकील लियाकत अली की याचिका भी 22 अगस्त को खारिज कर दी गई, हालांकि उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है।
गौरतलब है कि उमर के बड़े भाई अब्बास अंसारी भी नवंबर 2022 से मार्च 2025 तक कासगंज जेल में बंद रहे थे। उन पर आपराधिक नेटवर्क और अवैध कमाई के आरोप लगे थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर उनकी रिहाई हुई।