Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गाजीपुर

Ghazipur News: मुख्तार अंसारी के छोटे पुत्र को गोपनीय तरीके से रातों रात गाजीपुर जेल से कासगंज जेल किया गया शिफ्ट, अब्बास ने कहा संघर्ष जारी रहेगा

उमर अंसारी को गाजीपुर जेल से कासगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया है। शनिवार तड़के करीब 6 बजे गोपनीय तरीके से सुरक्षा कारणों के चलते उनकी जेल बदली गई। इसकी जानकारी केवल चुनिंदा अधिकारियों तक ही सीमित रही।

गाजीपुर

Abhishek Singh

Aug 23, 2025

Ghazipur news
Ghazipur news

Umar Ansari News: माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर जेल से कासगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया है। शनिवार तड़के करीब 6 बजे गोपनीय तरीके से सुरक्षा कारणों के चलते उनकी जेल बदली गई। इसकी जानकारी केवल चुनिंदा अधिकारियों तक ही सीमित रही।

गाजीपुर एसपी डॉ. ईरज राजा ने बताया कि सुरक्षा कारणों से उमर को कासगंज जेल भेजा गया है। वहीं, उमर के भाई और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें, उनके परिवार या वकील को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई।

उमर अंसारी को 3 अगस्त को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। उन पर अपनी मां अफसा अंसारी (एक लाख की इनामी) के फर्जी हस्ताक्षर कर अदालत में याचिका दाखिल करने का आरोप है। यह याचिका मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई 10 करोड़ की संपत्ति छुड़ाने के लिए लगाई गई थी। जांच में हस्ताक्षर फर्जी पाए जाने के बाद उमर और वकील लियाकत अली के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।

21 अगस्त को कोर्ट ने उमर अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं वकील लियाकत अली की याचिका भी 22 अगस्त को खारिज कर दी गई, हालांकि उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है।

गौरतलब है कि उमर के बड़े भाई अब्बास अंसारी भी नवंबर 2022 से मार्च 2025 तक कासगंज जेल में बंद रहे थे। उन पर आपराधिक नेटवर्क और अवैध कमाई के आरोप लगे थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर उनकी रिहाई हुई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 12:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / Ghazipur News: मुख्तार अंसारी के छोटे पुत्र को गोपनीय तरीके से रातों रात गाजीपुर जेल से कासगंज जेल किया गया शिफ्ट, अब्बास ने कहा संघर्ष जारी रहेगा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.