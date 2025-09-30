Ghazipur News: स्कूल में बड़ी लापरवाही, 6 साल के मासूम को बंद करके कर दी छुट्टी, प्रधानाध्यापक निलंबित, शिक्षकों का रुका वेतन

Ghazipur news
Ghazipur News: गाजीपुर जिले के टौंगा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही से एक छह साल का मासूम बच्चा स्कूल के कमरे में बंद रह गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार, सोमवार को ऋषभ राजभर नामक बच्चा अपने फुफेरे भाई अभिषेक के साथ स्कूल आया था। अभिषेक कक्षा चार का छात्र है, जबकि ऋषभ का अभी नामांकन नहीं हुआ था। स्कूल खत्म होने के बाद शिक्षक कमरे को बंद कर घर चले गए, जिससे ऋषभ अंदर ही फंसा रह गया।
करीब एक घंटे बाद बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। ग्रामीणों ने खिड़की से देखा तो तत्काल पुलिस और अधिकारियों को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का ताला खुलवाया और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। परिजनों ने इसे शिक्षकों की घोर लापरवाही बताया और कड़ी कार्रवाई की मांग की।
घटना की जांच ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार गौतम ने की। रिपोर्ट के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक विमलेश यादव को निलंबित कर दिया। वहीं, पांच शिक्षकों—राधेश्याम यादव, संदीप यादव, हंसलाल, संजय उपाध्याय और रेनू दिवेदी—का वेतन रोक दिया गया है। सभी को तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने का नोटिस जारी किया गया है। बीईओ ने कहा है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो इनके खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
