Ghazipur News: स्कूल में बड़ी लापरवाही, 6 साल के मासूम को बंद करके कर दी छुट्टी, प्रधानाध्यापक निलंबित, शिक्षकों का रुका वेतन

घटना की जांच ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार गौतम ने की। रिपोर्ट के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक विमलेश यादव को निलंबित कर दिया। वहीं, पांच शिक्षकों—राधेश्याम यादव, संदीप यादव, हंसलाल, संजय उपाध्याय और रेनू दिवेदी—का वेतन रोक दिया गया है। सभी को तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने का नोटिस जारी किया गया है। बीईओ ने कहा है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो इनके खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।