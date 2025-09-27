Ghazipur News: एक साल की मासूम से सौतेले पिता ने किया दुष्कर्म, कोर्ट ने 14 दिन के अंदर दी उम्र कैद की सजा

घटना 18 जुलाई 2025 की है, जब एक महिला अपनी एक साल की बच्ची को घर पर छोड़कर धान की रोपाई के लिए गई थी। शाम को लौटने पर उसने देखा कि बच्ची रो रही थी और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। पति से पूछने पर संतोषजनक जवाब न मिलने पर महिला ने 20 जुलाई को शादियाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सरायगोकुल निवासी आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 12 सितंबर 2025 को चार्जशीट दाखिल की।कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष के सहायक शासकीय अधिवक्ता पीएन सिंह द्वारा पेश किए गए पांच गवाहों और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषी को प्राकृतिक जीवन तक की सजा सुनाई।