Ghazipur News: मुख्तार अंसारी के गजल होटल की 6 दुकानों का ताला खुला, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

Ghazipur Crime News: माफिया मुख्तार अंसारी के गजल होटल से जुड़े विवाद में दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार (1 अक्टूबर) को प्रशासन ने होटल परिसर की छह दुकानों के ताले खोल दिए। ये दुकानें वर्ष 2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत सील की गई थीं।
गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र के महुआबाग स्थित गजल होटल की दुकानों को प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर बंद कराया था। करीब चार साल बाद सदर तहसीलदार राजीव यादव की मौजूदगी में दुकानों के ताले खोले गए।
दुकानें खुलते ही व्यापारियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। नवरात्रि के मौके पर दुकानदारों के चेहरों पर लौटी मुस्कान ने राहत और नई शुरुआत की उम्मीदें जगा दीं।
