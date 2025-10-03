Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाजीपुर

Ghazipur News: मुख्तार अंसारी के गजल होटल की 6 दुकानों का ताला खुला, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

माफिया मुख्तार अंसारी के गजल होटल से जुड़े विवाद में दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार (1 अक्टूबर) को प्रशासन ने होटल परिसर की छह दुकानों के ताले खोल दिए। ये दुकानें वर्ष 2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत सील की गई थीं।

less than 1 minute read

गाजीपुर

image

Abhishek Singh

Oct 03, 2025

Breaking News: आज की ताज़ा खबरें

Ghazipur Crime News: माफिया मुख्तार अंसारी के गजल होटल से जुड़े विवाद में दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार (1 अक्टूबर) को प्रशासन ने होटल परिसर की छह दुकानों के ताले खोल दिए। ये दुकानें वर्ष 2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत सील की गई थीं।

गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र के महुआबाग स्थित गजल होटल की दुकानों को प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर बंद कराया था। करीब चार साल बाद सदर तहसीलदार राजीव यादव की मौजूदगी में दुकानों के ताले खोले गए।

दुकानें खुलते ही व्यापारियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। नवरात्रि के मौके पर दुकानदारों के चेहरों पर लौटी मुस्कान ने राहत और नई शुरुआत की उम्मीदें जगा दीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 07:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / Ghazipur News: मुख्तार अंसारी के गजल होटल की 6 दुकानों का ताला खुला, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गाजीपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ghazipur News: स्कूल में बड़ी लापरवाही, 6 साल के मासूम को बंद करके कर दी छुट्टी, प्रधानाध्यापक निलंबित, शिक्षकों का रुका वेतन

Ghazipur news
गाजीपुर

Ghazipur News: एक साल की मासूम से सौतेले पिता ने किया दुष्कर्म, कोर्ट ने 14 दिन के अंदर दी उम्र कैद की सजा

गाजीपुर

कैसे हाथ लगाया…तोड़ दूंगी, सुभासपा कार्यकर्ता पर भड़की महिला सिपाही…ताबड़तोड़ लगाए कई थप्पड़;VIDEO

Up news, Ghazipur
गाजीपुर

Ghazipur News: पुलिस लाठी चार्ज में मृत सीताराम उपाध्याय के भाई ने कहा कि न्याय की अब कोई उम्मीद नहीं , दी हुई सहायता राशि लौटा दूंगा

Ghazipur News
गाजीपुर

Ghazipur News: थाने में पुलिस द्वारा हुई बीजेपी नेता की पिटाई से मौत के मामले में बड़ा एक्शन,12 पुलिस कर्मी निलंबित

Ghazipur News
गाजीपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.