Ghazipur News: मुख्तार अंसारी के गजल होटल की 6 दुकानों का ताला खुला, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

माफिया मुख्तार अंसारी के गजल होटल से जुड़े विवाद में दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार (1 अक्टूबर) को प्रशासन ने होटल परिसर की छह दुकानों के ताले खोल दिए। ये दुकानें वर्ष 2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत सील की गई थीं। less than 1 minute read