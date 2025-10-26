Ghazipur News:छठ पूजा की तैयारी के दौरान तीन लोग नदी में डूबे, दो की मौत, एक की तलाश जारी

दूसरी घटना गहमर थाना क्षेत्र के नरवाघाट की है। यहां गहमर पट्टी गोविंद राय निवासी खरपत्तू राजभर की पुत्री गंगौत्री (14) और पड़ोसी रोहन राजभर (13) छठ पूजा की बेदी तैयार करने के बाद गंगा में स्नान कर रहे थे। इस दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए। गोताखोरों ने रोहन का शव निकाल लिया, जबकि गंगौत्री की तलाश अब भी जारी है।