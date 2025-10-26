Ghazipur News:छठ पूजा की तैयारी के दौरान तीन लोग नदी में डूबे, दो की मौत, एक की तलाश जारी

Ghazipur news
Ghazipur News: गाजीपुर जिले में रविवार को अलग-अलग स्थानों पर नदी में डूबने की दो घटनाओं में तीन लोग लापता हो गए। इनमें से दो की मौत हो गई, जबकि एक किशोरी की तलाश अब भी जारी है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पहली घटना खानपुर थाना क्षेत्र के अमहेता गांव की है। यहां अविरल मिश्रा (10) अपनी बड़ी बहन के साथ गांव के पास बह रही गोमती नदी में नहाने गया था। नहाने के दौरान अचानक गहरे पानी में चले जाने से वह डूब गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसका शव बरामद किया गया।
दूसरी घटना गहमर थाना क्षेत्र के नरवाघाट की है। यहां गहमर पट्टी गोविंद राय निवासी खरपत्तू राजभर की पुत्री गंगौत्री (14) और पड़ोसी रोहन राजभर (13) छठ पूजा की बेदी तैयार करने के बाद गंगा में स्नान कर रहे थे। इस दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए। गोताखोरों ने रोहन का शव निकाल लिया, जबकि गंगौत्री की तलाश अब भी जारी है।
छठ पूजा की तैयारियों के बीच हुई इन घटनाओं से गांव में मातम का माहौल है। खुशियों का पर्व गम में बदल गया है। पुलिस ने घटनास्थलों पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और परिजनों को सांत्वना दी है।
