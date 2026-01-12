Ghazipur News: खिचड़ी ले कर बहन के घर जा रहे दो युवकों की बस से कुचलकर मौत, मचा कोहराम



घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सड़क पर पड़े शवों को देखकर राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर शादियाबाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।

मृतक अजय की बहन पूनम ने बताया कि वह भाई के आने को लेकर बेहद खुश थीं, लेकिन यह खुशी कुछ ही पलों में मातम में बदल गई। परिवार में इस हादसे के बाद कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।.