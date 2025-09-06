Ghazipurpur news: दो बच्चों की मां ने भतीजे से की शादी, पति ने बच्चों के सामने ही डलवाया मांग में सिंदूर

Ghazipur News: गाजीपुर के संदल गांव में शुक्रवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक विवाहिता ने अपने पांच वर्षीय पुत्र और तीन वर्षीय पुत्री को छोड़कर अपने ही भतीजे से विवाह कर लिया। विवाह खानपुर थाना परिसर स्थित हनुमान मंदिर में सम्पन्न हुआ। इस दौरान विवाहिता का पति, माता-पिता और बच्चे मौजूद रहे। पति ने ही पत्नी की मांग में प्रेमी से सिंदूर डलवाकर शादी कराई।