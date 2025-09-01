मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा नगर पंचायत का चेयरमैन रियाज अंसारी गिरफ्तार

मदरसा प्रबंधक की तहरीर के आधार पर पुलिस ने रियाज अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पहले से उसके खिलाफ जमीनों को जबरन कब्जाने के मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। अगर केस की बात करें तो उसके खिलाफ कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं और मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर लगाया गया। इस गैंगस्टर एक्ट में रियाज अंसारी और उसकी पत्नी सहित कुल चार लोग नामजद किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने रियाज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी तीन आरोपी फरार हैं।