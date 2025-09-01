Patrika LogoSwitch to English

गाजीपुर

मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा नगर पंचायत का चेयरमैन रियाज अंसारी गिरफ्तार

पुलिस ने मुख्तार अंसारी के आईएस 191 गैंग के सहयोगी और नगर पंचायत बहादुरगंज के चेयरमैन रियाज अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 30 अगस्त को उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और उसे 31 अगस्त की देर शाम को गिरफ्तार कर लिया।

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 01, 2025

चेयरमैन रियाज अंसारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, PC - IANS

गाजीपुर : पुलिस ने मुख्तार अंसारी के आईएस 191 गैंग के सहयोगी और नगर पंचायत बहादुरगंज के चेयरमैन रियाज अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 30 अगस्त को उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और उसे 31 अगस्त की देर शाम को गिरफ्तार कर लिया। फिर से उसे जेल भेजने की कार्रवाई चल रही है।

कासिमाबाद के क्षेत्राधिकारी अनुभव राजर्षि ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रियाज अंसारी नगर पंचायत बहादुरगंज का अध्यक्ष है और वह मुख्तार अंसारी गैंग का एक्टिव मेंबर है। साथ ही उसका अपना भी एक गिरोह है। वह अपने गिरोह के माध्यम से लोगों को डराने और धमकाने के साथ उनकी जमीनों पर कब्जा करने का काम किया करता है। उसकी पत्नी, जो पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष थी, एक मदरसे में सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात थी।

बाद में जांच में पता चला कि रियाज अंसारी की पत्नी फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी कर रही है, जिस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए महिला को सहायक अध्यापक के पद से बर्खास्त कर दिया। अब विभाग वेतन की रिकवरी करने की तैयारी कर रहा है। इस मामले में रियाज अंसारी ने मदरसा प्रबंधक को डराया और धमकाया।

मदरसा प्रबंधक की तहरीर के आधार पर पुलिस ने रियाज अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पहले से उसके खिलाफ जमीनों को जबरन कब्जाने के मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। अगर केस की बात करें तो उसके खिलाफ कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं और मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर लगाया गया। इस गैंगस्टर एक्ट में रियाज अंसारी और उसकी पत्नी सहित कुल चार लोग नामजद किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने रियाज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी तीन आरोपी फरार हैं।

01 Sept 2025 08:32 pm

