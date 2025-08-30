Ghazipur News: प्रेम प्रसंग में चाचा ने भतीजी को कुल्हाड़ी से मार कर खुद को भी किया घायल मची सनसनी

परिजनों ने दोनों को तत्काल मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मधु को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल सुनील को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया।मृतका की दादी लीलावती देवी ने बताया कि सुनील उनके पति सुरेंद्र चौहान की मौत के बाद से उनके साथ रह रहा था और बीटीसी की पढ़ाई कर रहा था। घटना के समय घर के अन्य सदस्य खेत गए थे और बच्चे स्कूल। इसी दौरान यह वारदात हुई।दुल्लहपुर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष कमलेश कुमार ने बताया कि अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिलने की भी सूचना है, जिसकी जांच की जा रही है। घटनास्थल को सील कर साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है।