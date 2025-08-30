Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गाजीपुर

Ghazipur News: प्रेम प्रसंग में चाचा ने भतीजी को कुल्हाड़ी से मार कर खुद को भी किया घायल मची सनसनी

दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के देवरीबारी गांव में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक युवक ने अपनी रिश्ते में भतीजी लगने वाली युवती और खुद पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस घटना में युवती की मौत हो गई, जबकि युवक की हालत गंभीर बनी हुई है।

गाजीपुर

Abhishek Singh

Aug 30, 2025

Ghazipur news
Ghazipur news

Crime News: गाजीपुर जिले के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के देवरीबारी गांव में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक युवक ने अपनी रिश्ते में भतीजी लगने वाली युवती और खुद पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस घटना में युवती की मौत हो गई, जबकि युवक की हालत गंभीर बनी हुई है।

मऊ जनपद के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के हरौली गांव निवासी सुनील चौहान (25) बचपन से देवरीबारी गांव में रह रहा था। शुक्रवार सुबह उसने 23 वर्षीय मधु चौहान, जो रिश्ते में उसकी भतीजी थी, पर कुल्हाड़ी से वार किया और फिर स्वयं पर भी हमला कर लिया।

मऊ की रहने वाली है मृतक

परिजनों ने दोनों को तत्काल मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मधु को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल सुनील को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया।मृतका की दादी लीलावती देवी ने बताया कि सुनील उनके पति सुरेंद्र चौहान की मौत के बाद से उनके साथ रह रहा था और बीटीसी की पढ़ाई कर रहा था। घटना के समय घर के अन्य सदस्य खेत गए थे और बच्चे स्कूल। इसी दौरान यह वारदात हुई।दुल्लहपुर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष कमलेश कुमार ने बताया कि अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिलने की भी सूचना है, जिसकी जांच की जा रही है। घटनास्थल को सील कर साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 06:46 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / Ghazipur News: प्रेम प्रसंग में चाचा ने भतीजी को कुल्हाड़ी से मार कर खुद को भी किया घायल मची सनसनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.