उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में बीच मझधार में नाव पलटने से 6 की डूबकर मृत्यु हो गई जबकि 2 लापता है। वहीं 9 लोग तैरकर सकुशल बाहर आ गए हैं। घटना बुधवार देर शाम की बताई जा रही है, जहां गाजीपुर के सेवराई तहसील के अठहठा में एक नाव में कुल 17 लोग पार जा रहे थे।

गाजीपुर में बीच मझधार पहुंची नाव पर सभी सवार जो ज़िंदा बच गए हैं अभी तक दहशत में हैं, वो कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि, हम सब लोग नाव पर सवार थे लेकिन बीच मझधार में पहुँचते ही अचानक से नाव में साँप दिखाई दिया, जिसके बाद नाव में लोगों के बीच भगदड़ मच गई। जिससे नाव का बैलेंस बिगड़ गया और वो पलट गई।



गाजीपुर के सेवराई तहसील के अठहठा गांव में हुए इस हादसे में 8 लोग डूब गए। जिसमें से 5 लापता लोगों को एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर के साथ डिप्टी कमांडेंट राम भुवन यादव के नेतृत्व में निकाला गया। लेकिन सभी मृत हो चुके हैं, जबकि एक बच्ची की खोज में टीम अभी भी लगी हुई है।

file photo of Boat sink in ganga river of ghazipur