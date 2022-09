यूपी में बाढ़: 2 हजार नाविकों, मल्लाहों की रोजी रोटी पर संकट, काशी, प्रयागराज में गंगा यमुना के आगे सब बेबस

उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना सरयू जैसी बड़ी प्रमुख नदियों के भीषण तांडव मचा रखा है। दो दर्जन से ज्यादा जिलों के लोग बाढ़ में बुरी तरह प्रभावित हैं, वहीं 5 प्रमुख जिलों के हजारों परिवार अब भुखमरी की कगार पर हैं, जिनमें काशी, प्रयागराज प्रमुख हैं। ये ऐसे परिवार हैं, जिनकी रोजी रोटी ही नदियों के किनारे आने वाले टूरिस्टो और बाहर से आकर रहने वाले लोगों पर आधारित हैं। ऐसे 2 हज़ार से ज्यादा नाविक और मल्लाह परिवारों के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन करा पाना भी मुश्किल हो रहा है, वहीं बाहर से आकर पढ़ाई और नौकरी करने वालों के किराए पर चलने वाले मकान मालिक भी अब भूख, प्यास और जरूरी दवाओं के लिए परेशान हैं, क्योंकि घरों के चारो ओर पिछले 18 दिनों से पानी भरा हुआ है। सारा घर पानी में डूब चुका है।

जिन सड़कों पर कभी तेज रफ्तार गाडियाँ चलती थीं आज उनपर नाव चल रही जो डूबी हुई कारों को देखकर अपना टाइम आ गया कहती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं बाढ़ ग्रस्त पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सरकार की ओर से डूबे हुए घरों तक सीधे भोजन और मेडिकल सुविधाएं देने के लिए नाव पर डॉक्टर और जरूरी सामान भेजा जा रहा है। जिसे 'डोर-टू-डोर' अभियान का नाम दिया गया है। वाराणसी में गुरुवार से इस अभियान में 32 डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ इसे शुरू किया गया है।

File Photo of Flood in Prayagraj co related to kashi