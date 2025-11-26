पुलिस विभाग में 13 सब इंस्पेक्टर 22 हेड कांस्टेबल का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

फोटो सोर्स पत्रिका
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए काफी समय से एक स्थान पर तैनात रहे। 13 उप निरीक्षक 22 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनात किया गया है। कई सब इंस्पेक्टर को चौकी की कमान सौंप गई है।
एसपी विनीत जायसवाल ने मंगलवार देर रात पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया है। इनमें इटियाथोक थाने पर तैनात उप निरीक्षक धर्मराज शर्मा को थाना तरबगंज, चौकी प्रभारी कस्बा कर्नलगंज राजीव कनौजिया को थाना थानेपुर, उप निरीक्षक शिवनाथ गुप्ता
थाना खोडारे से चौकी प्रभारी कस्बा कर्नलगंज, पिंटू कुमार यादव को चौकी प्रभारी कस्बा मनिकापुर से कोतवाली नगर, प्रशांत कुमार को धानेपुर से चौकी प्रभारी कस्बा मनकापुर, वरिष्ठ उप निरीक्षक खुश मोहम्मद खान को कौड़िया से मनकापुर, उप निरीक्षक सुनील कुमार को करनैलगंज से कोतवाली नगर, उपनिरीक्षक प्रवीण पुंज को पुलिस लाइन से धानेपुर, सैयद कमल को पुलिस लाइन से कोतवाली देहात, राम दरस को पुलिस लाइन से अंगुष्ठ छाप, रामचंद्र सिंह यादव को पुलिस लाइन से नवाबगंज, उप निरीक्षक विजय प्रकाश को पुलिस लाइन से छपिया, नंदकिशोर को पुलिस लाइन से छपिया थाने पर तैनाती दी गई है।
मुख्य आरक्षी शैलेंद्र कुमार को पुलिस लाइन से कर्नलगंज कोतवाली, ऋषिकेश यादव करनैलगंज से खरगूपुर, उपेंद्र राय पुलिस लाइन से वजीरगंज, विजय प्रकाश को पुलिस लाइन से कोतवाली देहात, योगेश पासवान को पुलिस लाइन से खोडारे, पूनम देवी पाल को पुलिस लाइन से न्यायालय सुरक्षा, अशोक कुमार कुशवाहा को पुलिस लाइन से MAC सेल, जितेंद्र यादव को पुलिस लाइन से कोतवाली नगर, जयप्रकाश चौधरी को पुलिस लाइन से मनकापुर, विजय शंकर सिंह को पुलिस लाइन से कोतवाली नगर, दूधनाथ को पुलिस लाइन से कोतवाली देहात, जनार्दन यादव को पुलिस लाइन से थाना इटियाथोक, हेमंत कुमार पाठक को पुलिस लाइन से कोतवाली नगर, मनकापुर, प्रमोद कुमार को पुलिस लाइन से मनकापुर, मोहम्मद जीशान को उमरी बेगमगंज से डब्लू एसओ कार्यालय रवीश कुमार को मनकापुर से कोतवाली नगर, दुर्गेश कुमार को मनकापुर से कोतवाली नगर, जयप्रकाश सिंह को पुलिस लाइन से न्यायालय सम्मन सेल, विवेक सिंह पटेल को ख़ोडारे से करनैलगंज, धनंजय सिंह को करनैलगंज से खरगूपुर, महेंद्र प्रसाद को छपिया से करनैलगंज, दीपांश पटेल को पुलिस लाइन से अंगुष्ठ सेल भेजा गया है।
