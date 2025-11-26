Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

पुलिस विभाग में 13 सब इंस्पेक्टर 22 हेड कांस्टेबल का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

काफी समय से एक ही स्थान पर तैनात रहे सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की तैनाती में बड़े पैमाने पर फेर बदल किया गया है। कुल मिलाकर 35 पुलिस कर्मियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनाती दी गई है। देखें पूरी लिस्ट

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Nov 26, 2025

फोटो सोर्स पत्रिका

फोटो सोर्स पत्रिका

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए काफी समय से एक स्थान पर तैनात रहे। 13 उप निरीक्षक 22 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनात किया गया है। कई सब इंस्पेक्टर को चौकी की कमान सौंप गई है।

एसपी विनीत जायसवाल ने मंगलवार देर रात पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया है। इनमें इटियाथोक थाने पर तैनात उप निरीक्षक धर्मराज शर्मा को थाना तरबगंज, चौकी प्रभारी कस्बा कर्नलगंज राजीव कनौजिया को थाना थानेपुर, उप निरीक्षक शिवनाथ गुप्ता
थाना खोडारे से चौकी प्रभारी कस्बा कर्नलगंज, पिंटू कुमार यादव को चौकी प्रभारी कस्बा मनिकापुर से कोतवाली नगर, प्रशांत कुमार को धानेपुर से चौकी प्रभारी कस्बा मनकापुर, वरिष्ठ उप निरीक्षक खुश मोहम्मद खान को कौड़िया से मनकापुर, उप निरीक्षक सुनील कुमार को करनैलगंज से कोतवाली नगर, उपनिरीक्षक प्रवीण पुंज को पुलिस लाइन से धानेपुर, सैयद कमल को पुलिस लाइन से कोतवाली देहात, राम दरस को पुलिस लाइन से अंगुष्ठ छाप, रामचंद्र सिंह यादव को पुलिस लाइन से नवाबगंज, उप निरीक्षक विजय प्रकाश को पुलिस लाइन से छपिया, नंदकिशोर को पुलिस लाइन से छपिया थाने पर तैनाती दी गई है।

इन आरक्षी का हुआ ट्रांसफर, कई को पुलिस लाइन से थाने पर दी गई तैनाती

मुख्य आरक्षी शैलेंद्र कुमार को पुलिस लाइन से कर्नलगंज कोतवाली, ऋषिकेश यादव करनैलगंज से खरगूपुर, उपेंद्र राय पुलिस लाइन से वजीरगंज, विजय प्रकाश को पुलिस लाइन से कोतवाली देहात, योगेश पासवान को पुलिस लाइन से खोडारे, पूनम देवी पाल को पुलिस लाइन से न्यायालय सुरक्षा, अशोक कुमार कुशवाहा को पुलिस लाइन से MAC सेल, जितेंद्र यादव को पुलिस लाइन से कोतवाली नगर, जयप्रकाश चौधरी को पुलिस लाइन से मनकापुर, विजय शंकर सिंह को पुलिस लाइन से कोतवाली नगर, दूधनाथ को पुलिस लाइन से कोतवाली देहात, जनार्दन यादव को पुलिस लाइन से थाना इटियाथोक, हेमंत कुमार पाठक को पुलिस लाइन से कोतवाली नगर, मनकापुर, प्रमोद कुमार को पुलिस लाइन से मनकापुर, मोहम्मद जीशान को उमरी बेगमगंज से डब्लू एसओ कार्यालय रवीश कुमार को मनकापुर से कोतवाली नगर, दुर्गेश कुमार को मनकापुर से कोतवाली नगर, जयप्रकाश सिंह को पुलिस लाइन से न्यायालय सम्मन सेल, विवेक सिंह पटेल को ख़ोडारे से करनैलगंज, धनंजय सिंह को करनैलगंज से खरगूपुर, महेंद्र प्रसाद को छपिया से करनैलगंज, दीपांश पटेल को पुलिस लाइन से अंगुष्ठ सेल भेजा गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Nov 2025 01:04 pm

Published on:

26 Nov 2025 01:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / पुलिस विभाग में 13 सब इंस्पेक्टर 22 हेड कांस्टेबल का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

SIR ड्यूटी में लगे शिक्षक ने जहर खाकर दी जान, पत्नी से बोला- SDM और BDO परेशान कर रहे

गोंडा

गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पांच लुटेरे गिरफ्तार, 2 के पैर में लगी गोली

Gonda
गोंडा

बृजभूषण सिंह ने 2029 को लेकर किया बड़ा दावा, जनता सांसद के रूप में देखना चाहती, जरूर लड़ेंगे चुनाव

बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स फेसबुक अकाउंट
गोंडा

‘हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब…’, बृजभूषण शरण सिंह बोले- 2029 में चुनाव लड़ूंगा, कोई रोक नहीं सकता

गोंडा

Public Holiday: सरकार ने अचानक बदली छुट्टी! अब 24 नहीं, 25 नवंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

Public Holiday
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.