पुलिस विभाग में 13 सब इंस्पेक्टर 22 हेड कांस्टेबल का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

मुख्य आरक्षी शैलेंद्र कुमार को पुलिस लाइन से कर्नलगंज कोतवाली, ऋषिकेश यादव करनैलगंज से खरगूपुर, उपेंद्र राय पुलिस लाइन से वजीरगंज, विजय प्रकाश को पुलिस लाइन से कोतवाली देहात, योगेश पासवान को पुलिस लाइन से खोडारे, पूनम देवी पाल को पुलिस लाइन से न्यायालय सुरक्षा, अशोक कुमार कुशवाहा को पुलिस लाइन से MAC सेल, जितेंद्र यादव को पुलिस लाइन से कोतवाली नगर, जयप्रकाश चौधरी को पुलिस लाइन से मनकापुर, विजय शंकर सिंह को पुलिस लाइन से कोतवाली नगर, दूधनाथ को पुलिस लाइन से कोतवाली देहात, जनार्दन यादव को पुलिस लाइन से थाना इटियाथोक, हेमंत कुमार पाठक को पुलिस लाइन से कोतवाली नगर, मनकापुर, प्रमोद कुमार को पुलिस लाइन से मनकापुर, मोहम्मद जीशान को उमरी बेगमगंज से डब्लू एसओ कार्यालय रवीश कुमार को मनकापुर से कोतवाली नगर, दुर्गेश कुमार को मनकापुर से कोतवाली नगर, जयप्रकाश सिंह को पुलिस लाइन से न्यायालय सम्मन सेल, विवेक सिंह पटेल को ख़ोडारे से करनैलगंज, धनंजय सिंह को करनैलगंज से खरगूपुर, महेंद्र प्रसाद को छपिया से करनैलगंज, दीपांश पटेल को पुलिस लाइन से अंगुष्ठ सेल भेजा गया है।