20 साल की युवती कमर से कटी, मशीन चुन्नी सहित अंदर खींच ले गई, दो भागों में कटा शरीर

हरियाणा के यमुनानगर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें उत्तर प्रदेश की 20 वर्षीय युवती मोनिका की फैक्ट्री में कटिंग मशीन में कमर से कट गई। इससे उसकी मौत हो गई।

गोंडा

Aman Pandey

Nov 20, 2025

मोनिका बर्तन बनाने वाली एक फैक्ट्री में पैकिंग और कटिंग का काम करती थी। रोज की तरह वह कटिंग मशीन पर काम कर रही थी और कटी हुई प्लेटें उठाकर साइड में रख रही थी। इसी दौरान अचानक उसकी चुन्नी मशीन में फंस गई। तेजी से चल रही मशीन ने कपड़ों के साथ मोनिका को अपनी ओर जोर से खींच लिया, जिससे वह मशीन की गरारियों में बुरी तरह फंस गई।

मशीन बंद कर युवती को बाहर निकाला

हादसे के बाद फैक्ट्री में अफरा-तफरी मच गई। कर्मचारियों ने तुरंत मशीन बंद की और मोनिका को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। उसकी कमर का हिस्सा बुरी तरह कट चुका था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

गोंडा की रहने वाली थी युवती

मोनिका मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की रहने वाली थी। वह अपनी मां और दो छोटे भाइयों के साथ यमुनानगर के जगाधरी इलाके में काली माता मंदिर के पास किराए पर रहती थी। परिवार उसकी शादी लिए रिश्ता तलाश रहा था, लेकिन इससे पहले ही यह दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली में रहने वाली बहन सोनिया ने बताया कि मोनिका जल्द शादी करने की इच्छा रखती थी और परिवार भी उसके भविष्य को लेकर खुश था, लेकिन अचानक आए इस हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया।

फैक्ट्री में साथ काम करने वाली पूजा सैनी ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे मोनिका को पैकिंग से हटाकर कटिंग मशीन पर लगा दिया गया था। मशीन के ऊपर रखी कटी हुई प्लेटों को नीचे उतारकर साइड रखना होता था। जैसे ही वह एक प्लेट लेकर मुड़ी, उसकी चुन्नी तेजी से चल रही मशीन की ओर खिंच गई। पलक झपकते ही चुन्नी के साथ उसका सूट भी मशीन में लिपट गया और वह खुद को बचा नहीं पाई। मशीन की गति इतनी तेज थी कि मोनिका को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

पुलिस ने शुरू की जांच

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मोनिका की कमर का हिस्सा मशीन की गरारियों में बुरी तरह फंसने के कारण कट गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों और मशीनरी की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं लापरवाही तो नहीं हुई।

20 साल की युवती कमर से कटी, मशीन चुन्नी सहित अंदर खींच ले गई, दो भागों में कटा शरीर

