20 साल की युवती कमर से कटी, मशीन चुन्नी सहित अंदर खींच ले गई, दो भागों में कटा शरीर

फैक्ट्री में साथ काम करने वाली पूजा सैनी ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे मोनिका को पैकिंग से हटाकर कटिंग मशीन पर लगा दिया गया था। मशीन के ऊपर रखी कटी हुई प्लेटों को नीचे उतारकर साइड रखना होता था। जैसे ही वह एक प्लेट लेकर मुड़ी, उसकी चुन्नी तेजी से चल रही मशीन की ओर खिंच गई। पलक झपकते ही चुन्नी के साथ उसका सूट भी मशीन में लिपट गया और वह खुद को बचा नहीं पाई। मशीन की गति इतनी तेज थी कि मोनिका को संभलने का मौका तक नहीं मिला।