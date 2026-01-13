कोऑपरेटिव बैंक में 21 करोड़ का घोटाला! तत्कालीन शाखा प्रबंधक समेत 16 पर FIR

आरोप है कि बिना पात्रता, बिना आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और कई मामलों में फर्जी व कूटरचित अभिलेखों के आधार पर ऋण दिए गए। जांच में यह भी सामने आया कि बैंक के पांच आंतरिक खातों से करीब 46.13 लाख रुपये अवैध रूप से डेबिट कर अन्य खातों में ट्रांसफर किए गए। और धन की निकासी कर ली गई। इसके अलावा 205 खाताधारकों के ऋण और बचत खातों से लगभग 2101.65 लाख रुपये तथा आंतरिक खातों सहित कुल करीब 2147.78 लाख रुपये का विभिन्न बैंकिंग माध्यमों से दुरुपयोग और गबन किया गया। आरोप है कि धनराशि को आरोपियों और उनके परिजनों व करीबियों के खातों में ट्रांसफर किया गया। बताया गया कि ऋण की राशि का उपयोग किस्तें जमा करने में भी किया गया। ताकि खाते एनपीए घोषित न हों और मामला बैंक मुख्यालय की नजर में न आए। प्रथम दृष्टया मामला धोखाधड़ी, विश्वासघात, जालसाजी, आपराधिक साजिश और पद के दुरुपयोग का प्रतीत हो रहा है। मुख्य प्रबंधक ने की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ जालसजी धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में किस दर्ज किया गया।