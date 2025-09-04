गोंडा के 18 केंद्रों पर 29184 परीक्षार्थी होंगे सम्मिलित, 6 व 7 सितंबर दो पालियों में आयोजित होगी पीईटी परीक्षा

जिलाधिकारी ने कहा कि पीईटी परीक्षा एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं। इसलिए परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, साफ-सफाई, शौचालय, चिकित्सा सुविधा, विद्युत आपूर्ति एवं बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, डेस्क की स्थिति तथा सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण की व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित कर ली जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी केंद्रों पर परीक्षा दिवस से पहले ही ब्रीफिंग कर ली जाए। जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।