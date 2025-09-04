Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोंडा

गोंडा के 18 केंद्रों पर 29184 परीक्षार्थी होंगे सम्मिलित, 6 व 7 सितंबर दो पालियों में आयोजित होगी पीईटी परीक्षा

गोंडा जिले में पीईटी परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। 6 और 7 सितंबर को यह परीक्षा दो पालियों आयोजित होगी। इसके लिए 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Sep 04, 2025

Gonda
परीक्षा की तैयारी का समीक्षा करती डीएम गोंडा फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले में आगामी प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (पीईटी) - 2025 की तैयारी के संबंध में डीएम प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा की सुचारु, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि पीईटी परीक्षा एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं। इसलिए परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, साफ-सफाई, शौचालय, चिकित्सा सुविधा, विद्युत आपूर्ति एवं बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, डेस्क की स्थिति तथा सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण की व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित कर ली जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी केंद्रों पर परीक्षा दिवस से पहले ही ब्रीफिंग कर ली जाए। जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।

ये भी पढ़ें

UP PET 2025: अतिरिक्त बसों से सफर आसान, देखें एग्जाम पैटर्न और जरूरी गाइडलाइन
गोंडा
Gonda

सुरक्षा व्यवस्था के रहेंगे कड़े बंदोबस्त

पुलिस विभाग को परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के साथ ही अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए।

परिवहन व्यवस्था और मेडिकल टीम रहेगी अलर्ट

परिवहन विभाग को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को समय से केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था की जाए। साथ ही मेडिकल टीम को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। ताकि किसी आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान की जा सके।

18 केंद्रों पर होगी परीक्षा

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे परीक्षा के सफल आयोजन हेतु सौंपे गए दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन करें। ताकि जनपद गोण्डा में परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ रामचंद्र ने बताया है कि यह परीक्षा आगामी 6 व 7 सितंबर, 2025 को प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगी। इसके लिए जनपद में कुल 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें 29184 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 07:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / गोंडा के 18 केंद्रों पर 29184 परीक्षार्थी होंगे सम्मिलित, 6 व 7 सितंबर दो पालियों में आयोजित होगी पीईटी परीक्षा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट