गोंडा के 18 केंद्रों पर 29184 परीक्षार्थी होंगे सम्मिलित, 6 व 7 सितंबर दो पालियों में आयोजित होगी पीईटी परीक्षा

गोंडा जिले में आगामी प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (पीईटी) - 2025 की तैयारी के संबंध में डीएम प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा की सुचारु, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि पीईटी परीक्षा एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं। इसलिए परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, साफ-सफाई, शौचालय, चिकित्सा सुविधा, विद्युत आपूर्ति एवं बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, डेस्क की स्थिति तथा सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण की व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित कर ली जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी केंद्रों पर परीक्षा दिवस से पहले ही ब्रीफिंग कर ली जाए। जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।
पुलिस विभाग को परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के साथ ही अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए।
परिवहन विभाग को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को समय से केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था की जाए। साथ ही मेडिकल टीम को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। ताकि किसी आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान की जा सके।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे परीक्षा के सफल आयोजन हेतु सौंपे गए दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन करें। ताकि जनपद गोण्डा में परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ रामचंद्र ने बताया है कि यह परीक्षा आगामी 6 व 7 सितंबर, 2025 को प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगी। इसके लिए जनपद में कुल 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें 29184 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे।