6 साल की अनामिका ने 1 घंटे में 10 KM दौड़ पूरी कर रचा कीर्तिमान, सुने नन्ही धाविका की कहानी उसी की जुबानी

मंगलवार की सुबह अनामिका ने भवानीपुर खुर्द पुलिस चौकी से दौड़ की शुरुआत की और ठीक एक घंटे बाद कस्बे में स्थित शुक्ला दहीबड़ा दुकान तक पहुँचकर अपना लक्ष्य हासिल किया। इस दौरान मार्ग में मौजूद लोगों ने उसका उत्साहवर्धन किया। फिनिशिंग प्वाइंट पर पहुँचते ही ग्रामीणों ने फूल-मालाओं से उसका स्वागत किया। रिश्तेदार बी.एन. तिवारी ने सिल्वर मेडल पहनाकर सम्मानित किया। वहीं अन्य लोगों ने उपहार और नगद देकर हौसला बढ़ाया। अनामिका के पिता और शिक्षक मनोज मिश्रा ने बताया कि उनकी पुत्री कक्षा 4 में पढ़ती है। और पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में विशेष रुचि रखती है। उन्होंने बताया कि बीते दो वर्षों से बेटी नियमित अभ्यास कर रही है। वह ओलंपिक की तैयारी में जुटी हुई है। पिता का कहना है कि अब उन्हें पूरा भरोसा है कि भविष्य में अनामिका देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेगी।