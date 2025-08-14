स्कूल वाहन मालिकों को 72 घंटे की डेडलाइन, इस डेट तक फिटनेस चेक नहीं कराया तो सड़क से बाहर होंगे वाहन

अब स्कूल प्रबंधन अपनी लापरवाही नहीं छिपा पाएंगे। सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के नाम पर पंजीकृत वाहनों की फिटनेस जांच के लिए परिवहन विभाग ने सख्त आदेश जारी कर दिया है। जिन वाहनों का (फिटनेस) प्रमाण पत्र खत्म हो चुका है। उनके लिए 17 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष व्यवस्था की गई है। निर्धारित तिथि को स्कूल प्रबंधन अपने वाहन ‘अध्याय 9(क)’ के अनुरूप निर्मित कराकर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के कैंपस में प्रस्तुत कर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।