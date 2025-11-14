वृद्धावस्था पेंशन में बड़ा बदलाव, अब 60 की उम्र होते ही सरकार करेगी फोन, बिना दौड़भाग शुरू होगी पेंशन

नई पेंशन व्यवस्था को फैमिली आईडी “एक परिवार एक पहचान” सिस्टम से जोड़ा गया है। ताकि हर लाभार्थी की उम्र और आय का सही रिकॉर्ड उपलब्ध रहे। सरकार का मानना है कि जब सभी जरूरी जानकारी पहले से उसके पास मौजूद है। तो बुजुर्गों को फॉर्म भरने जैसी लंबी प्रक्रिया से क्यों गुजरना पड़े। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस बदलाव से जुड़ा प्रस्ताव रखा जाएगा। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल द्वारा जारी एजेंडा में कुल लगभग 15 प्रस्ताव शामिल हैं। जिनमें पेंशन सुधार प्रमुख है।