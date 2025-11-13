Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था युवक, पुलिस ने सिखाया सबक!

गोंडा में छात्रा को ब्लैकमेल कर अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने छात्रा का पीछा कर नहाते समय वीडियो बना लिया था। और अब 50 हजार रुपये न देने पर वायरल करने की धमकी दी थी।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Nov 13, 2025

Gonda

पुलिस हिरासत में आरोपी फोटो सोर्स विभाग

एक छात्रा को ब्लैकमेल कर अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह स्कूल जाते समय छात्रा पीछा करता था। इसकी हरकतों से जब वह परेशान हो गई। तो उसने इसकी शिकायत नगर कोतवाली पुलिस से की। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कुछ ही घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है।

गोंडा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र से पूरा मामला जुड़ा है। यहां की रहने वाली एक छात्रा ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसके ही मोहल्ले का रहने वाला आमिर खान पुत्र राशिद खान लगातार स्कूल आते-जाते समय उसका पीछा करता था। आरोप है कि उसने युवती के नहाते समय चोरी-छिपे अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए और बाद में उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने युवती से 50 हजार रुपये की मांग की। और रकम न देने पर फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था।

अपने जाल में फसाने के लिए अलग-अलग नंबर से करता रहा कॉल

युवती ने यह भी बताया कि आरोपी लगातार अलग-अलग मोबाइल नंबरों से कॉल करके उसे ब्लैकमेल करता था। जान से मारने की धमकियां देता था। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली नगर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान आरोपी आमिर खान का अपराध में शामिल होना पाया गया। इसके बाद पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुए बुधवार को मनकापुर बस अड्डे के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी तलाशी में एक मोबाइल फोन बरामद हुआ हैं। जिसमें अश्लील फोटो और वीडियो मिलने की आशंका जताई गई है।

एसपी बोले,- महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 07:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था युवक, पुलिस ने सिखाया सबक!

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

“स्कूल वैन हादसे के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 63 वाहनों की जांच, 12 का चालान और एक वैन सीज; मचा हड़कंप”

Gonda
गोंडा

मिनी नंदिनी योजना में कुल लागत की आधी छूट! ऐसे करें आवेदन, लॉटरी सिस्टम से होगा चयन प्रक्रिया” जानें पूरी

मिनी नंदिनी योजना
गोंडा

ठंड की धमाकेदार एंट्री! कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे, शीतलहर के आसार, जानें 14 से 17 नवंबर तक का मौसम

Gonda
गोंडा

चलती स्कूल की वैन बनी आग का गोला, चालक और बच्चों ने कूद कर बचाई जान

Gonda
गोंडा

दिल्ली ब्लास्ट पर बोले मंत्री दारा सिंह चौहानः ‘पाताल में भी छिपा होगा तो निकालकर सजा देंगे!”

Gonda
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.