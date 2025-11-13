वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था युवक, पुलिस ने सिखाया सबक!

गोंडा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र से पूरा मामला जुड़ा है। यहां की रहने वाली एक छात्रा ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसके ही मोहल्ले का रहने वाला आमिर खान पुत्र राशिद खान लगातार स्कूल आते-जाते समय उसका पीछा करता था। आरोप है कि उसने युवती के नहाते समय चोरी-छिपे अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए और बाद में उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने युवती से 50 हजार रुपये की मांग की। और रकम न देने पर फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था।