अनामिका शुक्ला केस: कोर्ट का बड़ा एक्शन, बेसिक शिक्षा अधिकारी समेत 7 अफसरों पर FIR दर्ज करने के दिए आदेश

नगर कोतवाली क्षेत्र के प्रदीप पांडेय ने इस मामले को लेकर बीएसए और वित्त लेखाधिकारी पर फर्जी वेतन भुगतान का आरोप लगाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार द्वितीय ने नगर कोतवाली पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करने और 10 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है। बीएसए कार्यालय के अतुल तिवारी ने कहा कि मामले की जांच शासन स्तर से शुरू की गई है।