यूपी को एक और सिक्स लेन हाईवे, गोंडा-बलरामपुर से अयोध्या का सफर होगा आसान

प्रस्तावित अयोध्या–गोंडा–बलरामपुर सिक्स लेन राष्ट्रीय मार्ग की कुल लंबाई करीब 65 किलोमीटर होगी। इसमें लगभग आठ किलोमीटर हिस्सा अयोध्या रिंग रोड के अंतर्गत आएगा। यह मार्ग नवाबगंज क्षेत्र में बन रही अयोध्या रिंग रोड से जुड़ेगा। इसके बाद लगभग 57 किलोमीटर लंबा नया सिक्स लेन हाईवे गोंडा होते हुए बलरामपुर तक जाएगा। डिजाइन के अनुसार यह सड़क पुरानी गोंडा–नवाबगंज सड़क के दक्षिणी हिस्से से आगे बढ़ेगी। और गोंडा शहर में प्रस्तावित रिंग रोड से जुड़ेगी। इसके बाद यह पुरानी गोंडा–नवाबगंज सड़क को पार कर उत्तर दिशा में जाएगी। गोंडा–बलरामपुर के पुराने मार्ग को क्रॉस करते हुए पश्चिम की ओर निकल जाएगी। आगे चलकर यह गोरखपुर–शामली एक्सप्रेस वे से जुड़ने का प्रस्ताव है। इस मार्ग के बनने से अयोध्या से गोंडा की दूरी लगभग 35 किलोमीटर और गोंडा से बलरामपुर की दूरी करीब 22 किलोमीटर रह जाएगी।