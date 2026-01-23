यूपी को एक और सिक्स लेन हाईवे, गोंडा-बलरामपुर से अयोध्या का सफर होगा आसान

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
देवीपाटन मंडल के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अयोध्या से गोंडा और बलरामपुर को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित छह लेन राष्ट्रीय राजमार्ग की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसका नक्शा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलते ही इस बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने की उम्मीद है।
प्रस्तावित अयोध्या–गोंडा–बलरामपुर सिक्स लेन राष्ट्रीय मार्ग की कुल लंबाई करीब 65 किलोमीटर होगी। इसमें लगभग आठ किलोमीटर हिस्सा अयोध्या रिंग रोड के अंतर्गत आएगा। यह मार्ग नवाबगंज क्षेत्र में बन रही अयोध्या रिंग रोड से जुड़ेगा। इसके बाद लगभग 57 किलोमीटर लंबा नया सिक्स लेन हाईवे गोंडा होते हुए बलरामपुर तक जाएगा। डिजाइन के अनुसार यह सड़क पुरानी गोंडा–नवाबगंज सड़क के दक्षिणी हिस्से से आगे बढ़ेगी। और गोंडा शहर में प्रस्तावित रिंग रोड से जुड़ेगी। इसके बाद यह पुरानी गोंडा–नवाबगंज सड़क को पार कर उत्तर दिशा में जाएगी। गोंडा–बलरामपुर के पुराने मार्ग को क्रॉस करते हुए पश्चिम की ओर निकल जाएगी। आगे चलकर यह गोरखपुर–शामली एक्सप्रेस वे से जुड़ने का प्रस्ताव है। इस मार्ग के बनने से अयोध्या से गोंडा की दूरी लगभग 35 किलोमीटर और गोंडा से बलरामपुर की दूरी करीब 22 किलोमीटर रह जाएगी।
इससे बलरामपुर, श्रावस्ती और नेपाल सीमा से जुड़े क्षेत्रों के लोगों को अयोध्या पहुंचने में काफी सुविधा होगी। पर्यटन, व्यापार और आवागमन सभी को इससे गति मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में बलरामपुर क्षेत्र में लगभग 43 किलोमीटर लंबी दो लेन सड़क बनाई गई थी। इसके बाद से अब तक इसकी मरम्मत नहीं हो सकी। जबकि इस मार्ग पर रोजाना करीब दस हजार वाहन और लगभग एक लाख लोग सफर करते हैं। उसी साल इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिला था। जिसके बाद इसे चौड़ा करने की मांग उठने लगी।
वर्ष 2023 में गोंडा–बलरामपुर–अयोध्या मार्ग को फोरलेन बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन यातायात दबाव कम बताकर स्वीकृति नहीं मिल सकी। जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस क्षेत्र में निवेश और आवागमन बढ़ने की संभावना को देखते हुए योजना को नया रूप दिया गया।
अब प्रस्तावित सिक्स लेन हाईवे खेतों के बीच से निकलेगा। जिससे पुरानी सड़कों पर दबाव कम होगा। करीब 25 मीटर चौड़ी सड़क के लिए लगभग 90 मीटर चौड़ाई की जमीन ली जाएगी और लगभग 600 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। अयोध्या एनएच डिवीजन के अधिकारियों के अनुसार मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
गोंडा
उत्तर प्रदेश
