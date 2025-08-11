आजम बना विनीत हिंदू लड़की से रचाई शादी, कोलकाता में कराया धर्म परिवर्तन पश्चिम बंगाल के बर्धमान से हुआ गिरफ्तार

गोंडा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक युवती को मुस्लिम युवक आजम हसन शेख ने विनीत सिंह बनकर उससे शादी रचा ली। इसके बाद उसे कोलकाता अपने घर लेकर चला गया। वहां पर धर्म परिवर्तन करने से मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई। जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। पीड़िता ने इसकी शिकायत नगर कोतवाली पुलिस से की थी। पुलिस ने आरोपी युवक को पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर गोंडा लाया गया। जहां न्यायालय के समक्ष पेश कर उसे जेल भेज दिया गया।
