आजम बना विनीत हिंदू लड़की से रचाई शादी, कोलकाता में कराया धर्म परिवर्तन पश्चिम बंगाल के बर्धमान से हुआ गिरफ्तार

गोंडा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने नगर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले के रहने वाले आजम हसन शेख ने विनीत सिंह बनकर वर्ष 2017 में उससे शादी किया। तथा वह बराबर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। धर्म परिवर्तन न करने पर उसे जाति सूचक गाली दी गई। तथा मारा पीटा गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू किया तो पूरे घटनाक्रम का पोल खुल गया। इस मामले में दोषी पाए गए आजम को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर गोंडा लेकर आई। जहां पर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक उदित कुमार वर्मा, उप निरीक्षक अविनाश सिंह, कांस्टेबल प्रभाकर यादव, अमित तोमर, पीयूष गोस्वामी, सोनाली सिंह शामिल रही।