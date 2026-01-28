28 जनवरी 2026,

बुधवार

गोंडा

UGC कानून पर BJP सांसद करण भूषण सिंह का विस्फोटक बयान, कहा- समाज के साथ हूं मैं..

UGC Act 2026 को लेकर चल रहे विवाद पर BJP सांसद करण भूषण सिंह ने अफवाहों को खारिज किया है। उन्होंने UGC से जनभावनाओं के अनुरूप बदलाव की मांग की है।

गोंडा

Anuj Singh

Jan 28, 2026

UGC नियमों पर समाज के साथ खड़े करण भूषण सिंह

UGC नियमों पर समाज के साथ खड़े करण भूषण सिंह Source- FB

BJP MP Karan Bhushan Singh on UGC Act 2026: बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने UGC के नए नियमों को लेकर चल रहे विवाद पर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर फैलाई जा रही अफवाहों पर नाराजगी जताई है। सांसद का कहना है कि कुछ मीडिया वाले उनके खिलाफ गलत बातें फैला रहे हैं, बिना उनका पक्ष सुने। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे समाज के साथ हैं और UGC से नियमों में बदलाव की मांग की है।

सोशल मीडिया पर फैली अफवाह

करण भूषण सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के जरिए मीडिया का एक हिस्सा UGC के नए नियमों को लेकर उनके खिलाफ कई तरह की गलत धारणाएं फैला रहा है। उन्होंने इसे कैंपेन बताया और कहा कि बिना उनका पक्ष जाने ऐसा करना बहुत गलत है। सांसद ने इस पर दुख जताया और कहा कि इससे समाज में गलतफहमियां बढ़ रही हैं। वे चाहते हैं कि लोग सच्चाई जानें और अफवाहों पर ध्यान न दें। मीडिया को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, ताकि लोगों में कोई भ्रम न फैले।

स्टैंडिंग कमेटी पर क्या बोलें करण भूषण?

सांसद ने साफ-साफ बताया कि वे संसद की जिस स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, उसका UGC के इन नए नियमों को बनाने में कोई योगदान नहीं था। कमेटी ने इन नियमों पर कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि लोग गलत तरीके से उन्हें जोड़ रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। यह स्पष्टीकरण देकर उन्होंने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। सांसद का मानना है कि कमेटी शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर काम करती है, लेकिन इस बार नियम UGC ने खुद बनाए हैं।

समाज की भावनाओं के साथ खड़े सांसद

करण भूषण सिंह ने कहा कि उनकी भावनाएं समाज के लोगों के साथ हैं। वे UGC से मांग करते हैं कि इस नियम पर दोबारा विचार किया जाए। जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए जरूरी बदलाव लाए जाएं। इससे समाज में जाति के आधार पर कोई वैमनस्य या दुश्मनी न फैले। सांसद ने जोर दिया कि शिक्षा संस्थानों को जातिगत युद्ध का केंद्र नहीं बनने देना चाहिए। सभी को साथ लेकर चलना जरूरी है। वे चाहते हैं कि नियम ऐसे हों जो सबको फायदा दें और कोई विवाद न पैदा करें।

आगे की मांग और अपील

सांसद ने अपील की कि UGC जल्द से जल्द इस पर ध्यान दे। नियमों में सुधार करके समाज की एकता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। इस बयान से साफ है कि करण भूषण सिंह विवाद को खत्म करना चाहते हैं और शांति की बात कर रहे हैं। लोग अब UGC के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। सांसद की यह मांग कितनी असरदार होगी, यह आने वाला समय बताएगा। कुल मिलाकर, वे समाज हित में काम करने की बात कह रहे हैं।

Published on:

28 Jan 2026 08:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / UGC कानून पर BJP सांसद करण भूषण सिंह का विस्फोटक बयान, कहा- समाज के साथ हूं मैं..

गोंडा

उत्तर प्रदेश

