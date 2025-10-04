बीजेपी सांसद बोले – बसपा का दौर खत्म, राहुल गांधी यूपी से सीखें, हिंदू राष्ट्र को लेकर दिया बड़ा बयान

सांसद खेल प्रतियोगिता शुभारंभ के मौके पर बीजेपी सांसद कारण भूषण सिंह फोटो सोर्स पत्रिका
कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने कहा कि देश में अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है। तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में फर्जी वोट का मुद्दा विपक्ष की बनाई हुई अफवाह है। चुनाव आयोग ने ही मतदाता सूची से नाम हटाए हैं। इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है।
बीजेपी सांसद शनिवार को गोंडा के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत बेलसर और तरबगंज ब्लॉक की प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करने पहुंचे थे। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “फिट इंडिया” अभियान के दूसरे चरण के तहत किया जा रहा है। सांसद ने जानकारी दी कि अब तक 70 हजार से अधिक खिलाड़ी पंजीकरण करा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आधुनिक स्टेडियम का निर्माण कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। ताकि बच्चों को बेहतर खेल सुविधाएं मिल सकें। खेलों की अहमियत बताते हुए उन्होंने कहा कि आज के समय में बच्चे मोबाइल में अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं। जबकि खेल से शरीर और मन दोनों मजबूत बनते हैं।
बसपा के सम्मेलन पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ने कहा कि बसपा का दौर अब बीत चुका है। उसकी पहले जैसी ताकत नहीं रह गई है। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बोले कि उन्हें उत्तर प्रदेश आकर यहां की राजनीति से कुछ सीखना चाहिए।
