बीजेपी सांसद बोले – बसपा का दौर खत्म, राहुल गांधी यूपी से सीखें, हिंदू राष्ट्र को लेकर दिया बड़ा बयान

कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने कहा कि देश में अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है। तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में फर्जी वोट का मुद्दा विपक्ष की बनाई हुई अफवाह है। चुनाव आयोग ने ही मतदाता सूची से नाम हटाए हैं। इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है।