Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

बीजेपी सांसद बोले – बसपा का दौर खत्म, राहुल गांधी यूपी से सीखें, हिंदू राष्ट्र को लेकर दिया बड़ा बयान

गोंडा में सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ पर पहुंचे कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग पर हमें कोई आपत्ति नहीं, हम भी तैयार हैं। बिहार के फर्जी वोट हटाए जाने के मुद्दे को विपक्ष की अफवाह बताते हुए राहुल गांधी को यूपी आकर सीखने की नसीहत दी।

less than 1 minute read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 04, 2025

Gonda

सांसद खेल प्रतियोगिता शुभारंभ के मौके पर बीजेपी सांसद कारण भूषण सिंह फोटो सोर्स पत्रिका

कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने कहा कि देश में अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है। तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में फर्जी वोट का मुद्दा विपक्ष की बनाई हुई अफवाह है। चुनाव आयोग ने ही मतदाता सूची से नाम हटाए हैं। इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है।

बीजेपी सांसद शनिवार को गोंडा के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत बेलसर और तरबगंज ब्लॉक की प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करने पहुंचे थे। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “फिट इंडिया” अभियान के दूसरे चरण के तहत किया जा रहा है। सांसद ने जानकारी दी कि अब तक 70 हजार से अधिक खिलाड़ी पंजीकरण करा चुके हैं।

खेल से शरीर और मन दोनों मजबूत बनते

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आधुनिक स्टेडियम का निर्माण कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। ताकि बच्चों को बेहतर खेल सुविधाएं मिल सकें। खेलों की अहमियत बताते हुए उन्होंने कहा कि आज के समय में बच्चे मोबाइल में अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं। जबकि खेल से शरीर और मन दोनों मजबूत बनते हैं।

बसपा का दौर अब बीत चुका, राहुल गांधी को यूपी में आकर कुछ सीखना चाहिए

बसपा के सम्मेलन पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ने कहा कि बसपा का दौर अब बीत चुका है। उसकी पहले जैसी ताकत नहीं रह गई है। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बोले कि उन्हें उत्तर प्रदेश आकर यहां की राजनीति से कुछ सीखना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 02:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / बीजेपी सांसद बोले – बसपा का दौर खत्म, राहुल गांधी यूपी से सीखें, हिंदू राष्ट्र को लेकर दिया बड़ा बयान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

IMD Alert: बारिश ने पकड़ी रफ्तार बनारस में टूटा 125 वर्ष का रिकॉर्ड, इन जिलों में दो दिन बहुत भारी बारिश

Imd Alert
गोंडा

ख्वाहिश नहीं पूरी की तो पत्नी ने लगाई फांसी, 2 माह की मासूम बेटी के सिर से उठा मां का साया, डेढ़ साल पहले किया था प्रेम विवाह

Gonda
गोंडा

2195 दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 7 जोनल 17 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती

Gonda
गोंडा

6 साल की अनामिका ने 1 घंटे में 10 KM दौड़ पूरी कर रचा कीर्तिमान, सुने नन्ही धाविका की कहानी उसी की जुबानी

Gonda
गोंडा

UP Rains: अगले 24 घंटे में आंधी- तूफान के साथ इन जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, ओले गिरने की चेतावनी

Up Rains
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.