रितेश्वर महाराज की कथा के दौरान बृजभूषण फूट-फूट कर रोए, जानिए वो बात?

दरअसल, राष्ट्रकथा के दौरान सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। अपने संबोधन में उन्होंने अवध क्षेत्र और खासतौर पर गोंडा का जिक्र करते हुए बृजभूषण शरण सिंह के ‘दबदबे’ की बात कही। रितेश्वर जी महाराज ने कहा कि यहां के लोग कहते हैं कि बृजभूषण का दबदबा था है और आगे भी रहेगा। इसके बाद उन्होंने खुद को बृजभूषण शरण सिंह का पिता बताते हुए मंच से कहा कि “यहां इनका बाप बैठा है।”