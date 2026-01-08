बृजभूषण बोले- मंच पर सिर्फ साधु- संत रहेंगे भगवान भी आए तो रोक दो, 100 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे नंदिनी निकेतन

जन्मदिन के मौके पर उन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों से उपहार भी मिले। हरियाणा से आई एक युवती और उसके भाई ने उन्हें जैकेट भेंट की, जिसे मंच पर ही पहनाया गया। एक तलवारबाज खिलाड़ी ने सोने की चेन भेंट की। इसके अलावा हरियाणा के एक दंपती ने लंदन से लाया गया। करीब 2.5 करोड़ रुपये मूल्य का घोड़ा उपहार में दिया। इससे पहले भी उन्हें महंगे घोड़े भेंट किए जा चुके हैं।