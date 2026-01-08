8 जनवरी 2026,

गुरुवार

गोंडा

बृजभूषण बोले- मंच पर सिर्फ साधु- संत रहेंगे भगवान भी आए तो रोक दो, 100 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे नंदिनी निकेतन

बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जन्मदिन पर नंदिनी निकेतन में शक्ति प्रदर्शन जैसा नजारा दिखा। 100 गाड़ियों का काफिला, साधु-संतों की मौजूदगी रही। इस दौरान भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Jan 08, 2026

बृजभूषण शरण सिंह फोटो सोर्स @b_bhushansharan insta account

बृजभूषण शरण सिंह फोटो सोर्स @b_bhushansharan insta account

बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने 69वें जन्मदिन को शक्ति प्रदर्शन और धार्मिक आयोजन के रूप में मनाया। गोंडा स्थित नंदिनी निकेतन में भव्य काफिले, जनसमर्थन और राष्ट्रकथा के समापन के साथ यह दिन खास बन गया।

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने जन्मदिन पर करीब 100 गाड़ियों के काफिले के साथ गोंडा के नंदिनी निकेतन पहुंचे। वे खुली कार में सवार थे। रास्ते में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। लगभग 10 किलोमीटर के मार्ग में जगह-जगह समर्थकों ने उनका स्वागत किया। कई स्थानों पर बुलडोजर के जरिए फूलों की वर्षा भी की गई।

मंच पर केवल साधु- संत रहेंगे

नंदिनी मंदिर पहुंचकर बृजभूषण सिंह ने परिक्रमा की और गोमाता के सामने दंडवत होकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने भगवान को चढ़े प्रसाद को श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया। राष्ट्रकथा के मंच पर पहुंचने पर उन्होंने कहा कि मंच पर केवल साधु-संत ही रहेंगे। अन्य किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। अपने शब्दों में उन्होंने कहा कि यदि भगवान भी आए तो रोक दो।

किसी ने सोने की चेन तो किसी ने ढाई करोड़ का घोड़ा किया गिफ्ट

जन्मदिन के मौके पर उन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों से उपहार भी मिले। हरियाणा से आई एक युवती और उसके भाई ने उन्हें जैकेट भेंट की, जिसे मंच पर ही पहनाया गया। एक तलवारबाज खिलाड़ी ने सोने की चेन भेंट की। इसके अलावा हरियाणा के एक दंपती ने लंदन से लाया गया। करीब 2.5 करोड़ रुपये मूल्य का घोड़ा उपहार में दिया। इससे पहले भी उन्हें महंगे घोड़े भेंट किए जा चुके हैं।

6 लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था

इस अवसर पर अयोध्या से आए करीब 1000 आचार्य, स्कूली छात्र-छात्राएं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जन्मदिन के उपलक्ष्य में करीब 6 लाख लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। 25 बीघा क्षेत्र में पंडाल लगाया गया। जहां 1000 लोग भोजन तैयार करने में जुटे हैं। मेन्यू में सादा और पारंपरिक व्यंजन शामिल हैं।

राष्ट्रकथा का आज समापन

दरअसल, बृजभूषण सिंह ने अपने जन्मदिन पर 1 से 8 जनवरी तक ‘राष्ट्रकथा’ का आयोजन कराया था। जिसका समापन आज हुआ। इस दौरान कई संत, जनप्रतिनिधि और कलाकार मंच पर पहुंचे। आज भी यूपी और बिहार से कई राजनीतिक हस्तियों के पहुंचने की संभावना है।

Updated on:

08 Jan 2026 05:31 pm

Published on:

08 Jan 2026 05:29 pm

गोंडा

