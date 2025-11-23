बृजभूषण सिंह ने 2029 को लेकर किया बड़ा दावा, जनता सांसद के रूप में देखना चाहती, जरूर लड़ेंगे चुनाव

बृजभूषण का राजनीतिक सफर भी बेहद प्रभावशाली रहा है। वह गोंडा, बलरामपुर और कैसरगंज लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। परिवार भी राजनीति में मजबूत उपस्थिति रखता है। एक बेटे करन भूषण सिंह वर्तमान में सांसद हैं। जबकि दूसरे बेटे प्रतीक भूषण सिंह विधायक हैं। उनकी पत्नी केतकी सिंह भी सांसद रह चुकी हैं। ऐसे में उनका फिर से चुनाव लड़ना न सिर्फ स्थानीय राजनीति को प्रभावित करेगा। बल्कि भाजपा के भीतर समीकरणों पर भी असर डाल सकता है। 2029 का चुनाव अभी दूर है। लेकिन बृजभूषण के इस ऐलान ने माहौल को अभी से गर्म कर दिया है। उनका दावा है कि जनता का भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे उसी समर्थन के साथ मैदान में उतरेंगे।