सीएम योगी ने यूपी की जनता के नाम लिखा ख़त, बड़ी समस्या की ओर दिलाया ध्यान, 20 जिलों में चलेगा विशेष अभियान

सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर को शून्य तक लाने के लक्ष्य के साथ प्रदेश के 20 सबसे दुर्घटना-संवेदनशील जनपदों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही, राज्य भर में 3 हजार से अधिक ऐसे स्थान चिह्नित किए गए हैं। जहां दुर्घटनाओं की संभावना अधिक रहती है। इन स्थानों पर विशेष निगरानी और सुधार कार्य किए जा रहे हैं।

यह अभियान चार प्रमुख बिंदुओं—शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और आपातकालीन देखभाल—पर आधारित है। पुलिस जहां नियमों को सख्ती से लागू करेगी। वहीं आम जनता के सहयोग को भी बेहद जरूरी बताया गया है।