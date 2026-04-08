आयुक्त की नई पहल से देवीपाटन मंडल ने रचा नया कीर्तिमान, महिलाओं की समस्याओं का ऐसे होता समाधान

मंडलायुक्त शशिभूषण लाल सुशील ने बताया कि मंडल के अंतर्गत आने वाले श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर जिलों में शिकायतों के समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हर माह सभी जिलों की शिकायतों की समीक्षा की जाती है। जिससे लंबित मामलों को जल्द निपटाया जा सके। इसके साथ ही लोगों को समय पर न्याय मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए वे स्वयं रैंडम रूप से शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत कर फीडबैक लेते हैं। इससे यह पता चलता है कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों तक सीमित न रहकर वास्तव में जमीन पर भी प्रभावी तरीके से हुआ है या नहीं। इस पहल से प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही में काफी सुधार देखने को मिला है।