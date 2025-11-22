‘हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब…’, बृजभूषण शरण सिंह बोले- 2029 में चुनाव लड़ूंगा, कोई रोक नहीं सकता

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि, 'मैं सच बोलता हूं, तो लोग सोचते हैं कि बागी हो गया।' भाजपा से नाराजगी की चर्चाओं का खंडन करते हुए कहा कि देखिए सच बोलना मेरी आदत है, कई बार मैं सत्य बोल देता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं बीजेपी से आउट हो गया। बीजेपी से बागी हो गया। पर ऐसा नहीं हैं। मेरा एक बेटा बीजेपी से सांसद है, दूसरा विधायक। भतीजा ब्लॉक प्रमुख। पत्नी भाजपा से ही जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। मेरा मन और आत्मा अभी भी बीजेपी में ही है। बीजेपी से ही चुनाव लडूंगा, किसी और पार्टी से नहीं।