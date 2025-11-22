Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

‘हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब…’, बृजभूषण शरण सिंह बोले- 2029 में चुनाव लड़ूंगा, कोई रोक नहीं सकता

Brajbhushan Saran Singh News : बृजभूषण शरण सिंह ने 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक ऐलान अभी से कर दिया है। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि वह 2029 का लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे।

गोंडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 22, 2025

बृजभूषण शरण सिंह, फाइल फोटो, PC- IANS

गोंडा : कैसरगंज से पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने एक ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने आवास पर एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं 2027 में तो नहीं, लेकिन 2029 का लोकसभा चुनाव जरूर लडूंगा। ऐसा करने से मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।

बृजभूषण शरण सिंह से जब 2027 के विधानसभा चुनाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव के लिए उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, तो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह मन बना लिया है।

बोले- मैं भाजपा में ही रहूंगा

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने साफ किया कि मैं भाजपा में हूं और भाजपा में ही रहूंगा। भाजपा से ही मेरे परिवार के 3 लोग राजनेता हैं। मेरी विचारधारा और आत्मा भाजपा के साथ है। दरअसल, यौन शोषण के आरोप लगने के बाद भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था और उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज से टिकट दिया था।

जानिए आगे वीडियो में क्या बोले पूर्व सांसद

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि, 'मैं सच बोलता हूं, तो लोग सोचते हैं कि बागी हो गया।' भाजपा से नाराजगी की चर्चाओं का खंडन करते हुए कहा कि देखिए सच बोलना मेरी आदत है, कई बार मैं सत्य बोल देता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं बीजेपी से आउट हो गया। बीजेपी से बागी हो गया। पर ऐसा नहीं हैं। मेरा एक बेटा बीजेपी से सांसद है, दूसरा विधायक। भतीजा ब्लॉक प्रमुख। पत्नी भाजपा से ही जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। मेरा मन और आत्मा अभी भी बीजेपी में ही है। बीजेपी से ही चुनाव लडूंगा, किसी और पार्टी से नहीं।

इसके बाद उन्होंने एक शायरी पढ़ी, 'किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है… किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाइयों का गीत गाना बगावत है… तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है।'

गोंडा

गोंडा

उत्तर प्रदेश

