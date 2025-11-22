5 साल में 2 उपचुनाव वाली पहली सीट घोसी: BJP किसे दे सकती है टिकट; अखिलेश यादव इन पर लगाएंगे दांव?

इसके साथ ही सबसे जरूरी सवाल यह है कि खाली हुई घोसी सीट से इस बार कौन–कौन दावेदारी पेश करेगा? घोसी विधायक सुधाकर सिंह के अचानक निधन के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव खुद उनके परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान जिस तरह सुधाकर सिंह का बेटा उनके पैर पकड़कर फूट-फूट कर रोया, उससे राजनीतिक संकेत साफ हैं कि समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में 'सहानुभूति लहर' का लाभ लेने के लिए परिवार से ही किसी सदस्य को टिकट दे सकती है।