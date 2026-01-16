बरेली से गोंडा तक फॉर्म-8 लटका, महीने बीत गए… जिम्मेदारों की नींद अब टूटी

धौरहरा के पसियनपुरा में जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में क्रमांक 451 से 457 तक दर्ज मतदाताओं—रीनावती, सीमा, गीता, तुलसीराम, रामलखन, कलावती और उत्तम कुमार के मकान नंबर के आगे ‘गुडपुरवा’ लिखा मिला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के ‘X’ हैंडल पर शिकायत पहुंचने के बाद इसे गंभीरता से लेते हुए यह पूछा गया है कि ऐसे बेतुके मकान नंबर कैसे दर्ज हुए। इसके लिए संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और जिला निर्वाचन अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया गया है और अब जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है।