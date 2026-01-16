16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

बरेली से गोंडा तक फॉर्म-8 लटका, महीने बीत गए… जिम्मेदारों की नींद अब टूटी

यूपी की ड्राफ्ट मतदाता सूची में मकान नंबरों की गड़बड़ी ने वोटरों को परेशान कर रखा है। लखीमपुर खीरी के धौरहरा विधानसभा क्षेत्र के पसियनपुरवा में कई मतदाताओं के मकान नंबर के आगे ‘गुडपुरवा’ जोड़ दिया गया। इस बेतुकी प्रविष्टि पर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी धौरहरा और जिला निर्वाचन अधिकारी लखीमपुर खीरी से चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Aman Pandey

Jan 16, 2026

sir latest update uttar pradesh first voter draft list released up sir draft roll 2026 live updates

प्रतीकात्मक तस्वीर

यूपी की ड्राफ्ट मतदाता सूची में मकान नंबर की गड़बड़ी वोटरों के पसीने छुड़ा रही है। लखीमपुर खीरी के धौरहरा विधानसभा क्षेत्र में पसियनपुरवा के कई मतदाताओं के मकान नंबर के आगे गुडपुरा लिख दिया गया। चुनाव आयोग ने भी बेतुके मकान नंबर लिखे जाने पर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी धौरहरा व जिला निर्वाचन अधिकारी लखीमपुर खीरी से जवाब तलब किया है।

मतदाता सूची में बेतुके मकान नंबर

धौरहरा के पसियनपुरा में जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में क्रमांक 451 से 457 तक दर्ज मतदाताओं—रीनावती, सीमा, गीता, तुलसीराम, रामलखन, कलावती और उत्तम कुमार के मकान नंबर के आगे ‘गुडपुरवा’ लिखा मिला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के ‘X’ हैंडल पर शिकायत पहुंचने के बाद इसे गंभीरता से लेते हुए यह पूछा गया है कि ऐसे बेतुके मकान नंबर कैसे दर्ज हुए। इसके लिए संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और जिला निर्वाचन अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया गया है और अब जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है।

इधर बरेली के बिथरी चैनपुर क्षेत्र की मतदाता सुरभि कश्यप ने 24 नवंबर 2025 को पता बदलने के लिए फॉर्म-8 जमा किया था, लेकिन संबंधित बीएलओ अभी तक रिपोर्ट लगाने का इंतज़ार कर रही हैं।

फिलहाल ईआरओ बिथरी चैनपुर और जिला निर्वाचन अधिकारी बरेली को मामले में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे ही गोंडा के तरबगंज के मयंक तिवारी ने फोटो अपडेट कराने के लिए फॉर्म-8 भरा था और बीएलओ ने सत्यापन भी कर लिया और 14 दिसंबर को संबंधित क्षेत्र के ईआरओ को आगे की कार्यवाही के लिए भेज दिया है। अब महीना बीतने के बावजूद अभी तक ईआरओ की ओर से सत्यापन नहीं किया गया है।

सत्यापन के समय हिंदी में नाम भरवाएं बीएलओ

सीईओ कार्यालय की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि मतदाता बनने को ऑनलाइन फॉर्म-6 भर रहे लोगों से सत्यापन के समय उनसे हिंदी में भी नाम भरवाया जाए। कई बार अंग्रेजी के नाम का शुद्ध हिंदी में अनुवाद होने पर सॉफ्टवेयर से गलती होती है। ऐसे में बीएलओ मतदाताओं से हिंदी में अपना नाम लिखवाएं। ऐसे ही ऑफलाइन फॉर्म भरने वाले मतदाताओं से सत्यापन के समय हिंदी व अंग्रेजी दोनों में शुद्ध नाम लिखवाएं जिससे गलती न हो।

18 को दोबारा दिखाई जाएगी मतदाता सूची

सभी बूथों पर 18 जनवरी को दोबारा ड्राफ्ट मतदाता सूची वोटरों को दिखाई जाएगी। सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वह प्रत्येक बूथ पर नजर रखें और मतदाताओं को सूची देखने में कोई कठिनाई न हो। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने और संशोधन कराने के लिए उन्हें फॉर्म उपलब्ध कराए जाएं। बीएलओ के पास पर्याप्त मात्रा में फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 उपलब्ध रहें। कहीं से यह भी फॉर्म कम पड़ने की शिकायत न आए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Jan 2026 11:52 am

Published on:

16 Jan 2026 11:51 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / बरेली से गोंडा तक फॉर्म-8 लटका, महीने बीत गए… जिम्मेदारों की नींद अब टूटी

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘राजा भैया नहीं, राजनाथ सिंह हैं….’ बृजभूषण सिंह का जवाब, राजपूत समाज का सबसे बड़ा नेता कौन?

क्षत्रिय समाज का सबसे बड़ा नेता कौन
गोंडा

राजा भैया को लेकर बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर दी कड़ी प्रतिक्रिया

फोटो सोर्स फेसबुक अकाउंट
गोंडा

डीएम ने रिंग रोड निर्माण करने वाली फर्म के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 80 लाख का लगा जुर्माना, मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज

अपर जिला अधिकारी गोंडा फोटो सोर्स सूचना विभाग
गोंडा

इलाज के बीच चूहों का आतंक, डीएम की फटकार के बाद मेडिकल कॉलेज में जांच के आदेश, अर्थों वार्ड में चूहों का कब्जा, देखें वीडियो

मेडिकल कॉलेज
गोंडा

कोऑपरेटिव बैंक में 21 करोड़ का घोटाला! तत्कालीन शाखा प्रबंधक समेत 16 पर FIR

Gonda Accident
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.