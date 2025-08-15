यूपी में 5 मिनट में खत्म होंगे पीढ़ियों के विवाद, सिर्फ 5000 में होगी रजिस्ट्री – जानिए नई योजना”

मंत्री ने बताया कि किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री के साथ ही स्वतः दाखिल-खारिज की व्यवस्था होगी। साथ ही कई दस्तावेजों की रजिस्ट्री घर बैठे ऑनलाइन कराई जा सकेगी। विवाह पंजीकरण भी विवाह स्थल पर ही संभव होगा।

उन्होंने कहा कि विभाग कौटिल्य के कर सिद्धांतों पर चलते हुए जनता पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना राजस्व बढ़ाने पर जोर दे रहा है। पिछले आठ साल में सर्किल रेट में कोई वृद्धि नहीं की गई। फिर भी रजिस्ट्री की संख्या 28 लाख से बढ़कर 50 लाख पहुंच गई और राजस्व तीन गुना हो गया।