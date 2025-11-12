गोंडा में 2.25 करोड़ रुपए की घूस मांगने वाले BSA निलंबित, 22 लाख एडवांस लिए, दो और अधिकारी भी शामिल

मनोज ने चुप न रहने का फैसला किया। उन्होंने कोर्ट में शिकायत की, और भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने तुरंत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। नगर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। बीएसए ने बचाव में फर्म पर ही मुकदमा लिखवाने की कोशिश की, यहां तक कि हाईकोर्ट तक गए, लेकिन आखिरकार याचिका वापस ले ली। मुकदमा दर्ज होते ही वे अवकाश पर चले गए थे। अब शासन ने सीडीओ और डीएम की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की है। बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव वेद प्रकाश राय के आदेश में साफ लिखा है कि टेंडर प्रक्रिया में खुली धांधली हुई। मॉक बिड से अलग स्पेसिफिकेशन, GeM पोर्टल के नियम तोड़े, फर्जी दस्तावेज पेश किए। सब कुछ प्रथम दृष्टया सही पाया गया, जिसके आधार पर BSA का निलंबन हुआ। जांच मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, लखनऊ को सौंपी गई है।