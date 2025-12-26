26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

प्रेमिका ने ट्रेन से तो प्रेमी ने पेड़ पर फंदे से लटक कर दे दी जान… 2 साल की प्रेम कहानी का हुआ खौफनाक अंत

गोंडा में 2 साल की प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत सामने आया। प्रेमिका ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। तो प्रेमी ने पास ही पेड़ से फांसी लगा ली। अलग-अलग जगह मिले शवों से इलाके में सनसनी फैल गई है।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Dec 26, 2025

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

गोंडा जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी और प्रेमिका ने अलग-अलग तरीके से आत्महत्या कर ली। लड़की ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। जबकि युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर जीवन समाप्त कर लिया।

गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पिपरी गांव में बुधवार देर शाम उस वक्त सनसनी फैल गई। जब प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक दर्दनाक मामला सामने आया। अलग-अलग जगहों पर प्रेमी और प्रेमिका के शव मिलने से पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा पसर गया। जानकारी के अनुसार, बहराइच जिले के विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली 20 वर्षीय लक्ष्मी मौर्या और गोंडा जिले के कौड़िया थाना क्षेत्र के रहने वाले 25 वर्षीय नीरज मौर्या के बीच पिछले कुछ समय से प्रेम संबंध था। बताया जा रहा है। कि किसी वजह से दोनों तनाव में थे। इसी तनाव के चलते दोनों ने अपनी-अपनी जान देने का खौफनाक कदम उठा लिया।

ट्रेन के सामने कूद कर प्रेमिका ने दी जान तो 50 मीटर की दूरी पर फंदे से लटका प्रेमी

बताया गया कि लक्ष्मी मौर्या ने पिपरी गांव के पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। ट्रेन की चपेट में आने से उसका सिर और धड़ अलग हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया।

पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर किया निरीक्षण

उधर, इसी घटना के कुछ समय बाद रेलवे ट्रैक से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक पेड़ से युवक नीरज मौर्या का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस के अनुसार, नीरज ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या की है। दोनों घटनाओं की जानकारी मिलते ही करनैलगंज कोतवाली पुलिस के साथ-साथ उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

पुलिस घटना की कई एंगल से कर रही जांच

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह जानने की कोशिश की जा रही है। कि आखिर ऐसा कदम उठाने की वजह क्या रही। इलाके में इस घटना को लेकर शोक का माहौल बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Dec 2025 08:30 am

Published on:

26 Dec 2025 08:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / प्रेमिका ने ट्रेन से तो प्रेमी ने पेड़ पर फंदे से लटक कर दे दी जान… 2 साल की प्रेम कहानी का हुआ खौफनाक अंत

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Public Holiday: 27 दिसंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद

Holiday
गोंडा

नौकरी का झांसा देकर 14 लाख की ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने पंजाब के बर्नाला रेलवे स्टेशन से किया गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी फोटो सोर्स विभाग
गोंडा

सरकारी बाबू का काला सच: शादी का झांसा देकर शोषण, 7 लाख हड़पे, आखिरकार गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी बाबू साथ में पुलिस टीम फोटो सोर्स विभाग
गोंडा

Winter School Holidays: कड़ाके की ठंड के चलते आठवीं तक के स्कूल बंद, इन जिलों के डीएम ने जारी किया आदेश

Winter School holidays
गोंडा

बृजभूषण बोले- 10 से 15 साल की गाड़ियों पर प्रतिबंध उद्योगपतियों का खेल, जानिए किसको ठहराया जिम्मेदार?

बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स फेसबुक अकाउंट
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.