प्रेमिका ने ट्रेन से तो प्रेमी ने पेड़ पर फंदे से लटक कर दे दी जान… 2 साल की प्रेम कहानी का हुआ खौफनाक अंत

गोंडा जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी और प्रेमिका ने अलग-अलग तरीके से आत्महत्या कर ली। लड़की ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। जबकि युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर जीवन समाप्त कर लिया।
गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पिपरी गांव में बुधवार देर शाम उस वक्त सनसनी फैल गई। जब प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक दर्दनाक मामला सामने आया। अलग-अलग जगहों पर प्रेमी और प्रेमिका के शव मिलने से पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा पसर गया। जानकारी के अनुसार, बहराइच जिले के विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली 20 वर्षीय लक्ष्मी मौर्या और गोंडा जिले के कौड़िया थाना क्षेत्र के रहने वाले 25 वर्षीय नीरज मौर्या के बीच पिछले कुछ समय से प्रेम संबंध था। बताया जा रहा है। कि किसी वजह से दोनों तनाव में थे। इसी तनाव के चलते दोनों ने अपनी-अपनी जान देने का खौफनाक कदम उठा लिया।
बताया गया कि लक्ष्मी मौर्या ने पिपरी गांव के पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। ट्रेन की चपेट में आने से उसका सिर और धड़ अलग हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया।
उधर, इसी घटना के कुछ समय बाद रेलवे ट्रैक से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक पेड़ से युवक नीरज मौर्या का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस के अनुसार, नीरज ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या की है। दोनों घटनाओं की जानकारी मिलते ही करनैलगंज कोतवाली पुलिस के साथ-साथ उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। और घटनास्थल का निरीक्षण किया।
पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह जानने की कोशिश की जा रही है। कि आखिर ऐसा कदम उठाने की वजह क्या रही। इलाके में इस घटना को लेकर शोक का माहौल बना हुआ है।
