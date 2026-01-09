प्रधानमंत्री आवास के सामने घर, 300 घोड़ों के मालिक; पत्नी करती हैं देखभाल—बृजभूषण को जन्मदिन पर घोड़ा गिफ्ट करने वाले कौन है रवि चौहान?

बृजभूषण ने एक किस्सा भी साझा किया। जब चौहान उनके घर आए थे। गाड़ी में घास रखी हुई थी। पूछने पर पता चला कि फार्म पर अच्छी घास मिली थी। इसलिए साथ ले आए। उनके अनुसार, यह अपने जानवरों के प्रति सच्ची निष्ठा का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि चौहान परिवार के पास सैकड़ों घोड़े हैं। जिनमें कुछ दुबई और लंदन में भी हैं। और वे चाहते हैं कि बेटियां इससे प्रेरणा लें। जन्मदिन पर बृजभूषण शरण सिंह को एक और महंगा तोहफा भी मिला। करीब ढाई करोड़ रुपये कीमत का यह घोड़ा लंदन से लाया गया है। यह एक विशेष नस्ल का है।