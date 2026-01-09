9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

गोंडा

प्रधानमंत्री आवास के सामने घर, 300 घोड़ों के मालिक; पत्नी करती हैं देखभाल—बृजभूषण को जन्मदिन पर घोड़ा गिफ्ट करने वाले कौन है रवि चौहान?

बृजभूषण को बर्थडे पर ढाई करोड़ का घोड़ा गिफ्ट करने वाला परिवार प्रधानमंत्री आवास के सामने रहता है। इनके पास दुबई और लंदन के भारी संख्या में घोड़ों की फौज है। आइये जानते हैं कौन है कंवर रवि चौहान?

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Jan 09, 2026

बृजभूषण

गोंडा में अपने जन्मदिन के मौके पर बृजभूषण शरण सिंह को खास तोहफे मिले। हरियाणा के कंवर रवि चौहान और उनकी पत्नी ने घोड़ा भेंट कर सबका ध्यान खींचा। घोड़ों के प्रति प्रेम और परंपरा की झलक इस आयोजन में साफ दिखी।

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के जन्मदिन समारोह में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। उन्हें ढाई करोड़ का घोड़ा उपहार में मिला है। यह तोहफा हरियाणा के रविंद्रगढ़ से ताल्लुक रखने वाले कंवर रवि चौहान और उनकी पत्नी ने दिया। फिलहाल दिल्ली में रहने वाले चौहान दंपती ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास के सामने उनका घर है। जहां अक्सर बृजभूषण से मुलाकात होती रहती है। दिल्ली में उनके पास तीन सौ की संख्या में घोड़े हैं। और देश-विदेश में भी उनका घोड़ों का नेटवर्क फैला हुआ है।

रवि चौहान ने कहा इसलिए घोड़ा देकर सम्मानित करने का फैसला हुआ पत्नी की रही अहम भूमिका

चौहान दंपती का कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह का घोड़ों के प्रति लगाव, सम्मान और देखभाल का तरीका उन्हें बेहद पसंद है। इसी वजह से उन्होंने जन्मदिन पर घोड़ा भेंट कर उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया। इस फैसले में पत्नी की अहम भूमिका रही। जिनकी सलाह पर यह खास तोहफा चुना गया।

पत्नी करती 300 घोड़े की देखभाल

मंच से बृजभूषण शरण सिंह ने खुद कंवर रवि चौहान और उनकी पत्नी का परिचय कराया। उनकी तारीफ की। उन्होंने बताया कि चौहान परिवार क्षत्रिय समाज से आता है। और खेती-किसानी से भी जुड़ा है। उन्होंने खास तौर पर अनीता देवी की सराहना करते हुए कहा कि वे अपने घोड़े की देखभाल खुद करती हैं। घास काटने से लेकर उसकी देखरेख तक में कोई कमी नहीं छोड़तीं। मजदूरों के साथ ट्रैक्टर से घास कटवाना और बिना घोड़े पर चढ़े उसकी सेवा करना उनकी जिम्मेदारी को दर्शाता है।

एक बार दिल्ली से घोड़े के लिए घास लेकर आए थे

बृजभूषण ने एक किस्सा भी साझा किया। जब चौहान उनके घर आए थे। गाड़ी में घास रखी हुई थी। पूछने पर पता चला कि फार्म पर अच्छी घास मिली थी। इसलिए साथ ले आए। उनके अनुसार, यह अपने जानवरों के प्रति सच्ची निष्ठा का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि चौहान परिवार के पास सैकड़ों घोड़े हैं। जिनमें कुछ दुबई और लंदन में भी हैं। और वे चाहते हैं कि बेटियां इससे प्रेरणा लें। जन्मदिन पर बृजभूषण शरण सिंह को एक और महंगा तोहफा भी मिला। करीब ढाई करोड़ रुपये कीमत का यह घोड़ा लंदन से लाया गया है। यह एक विशेष नस्ल का है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Jan 2026 08:37 am

Published on:

09 Jan 2026 07:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / प्रधानमंत्री आवास के सामने घर, 300 घोड़ों के मालिक; पत्नी करती हैं देखभाल—बृजभूषण को जन्मदिन पर घोड़ा गिफ्ट करने वाले कौन है रवि चौहान?

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बृजभूषण बोले- मंच पर सिर्फ साधु- संत रहेंगे भगवान भी आए तो रोक दो, 100 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे नंदिनी निकेतन

बृजभूषण शरण सिंह फोटो सोर्स @b_bhushansharan insta account
गोंडा

बृजभूषण शरण सिंह को बर्थडे पर मिला 2.5 करोड़ का घोड़ा, खिलाड़ी ने पहनाई सोने की चेन

गोंडा

यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को जेल में बंद बाहुबली विधायक ने दी बधाई, बताया-करोड़ों युवाओं का प्रेरणास्रोत

गोंडा में कायम बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा
गोंडा

अगले 72 घंटे में पलटेगा मौसम, 23 जिलों में कोल्ड डे, 30 जिलों में घना कोहरा, IMD latest update

सांकेतिक फोटो
गोंडा

‘दुनिया वालो सुनो…’ बहुबली नेता बृजभूषण सिंह के जन्मदिन पर वायरल हुआ सॉग, बेटे ने ऐसे किया विश

बृजभूषण सिंह पर बना वीडियो सॉन्ग बना चर्चा का विषय
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.