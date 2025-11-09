पत्नी की तेरहवीं से 3 दिन पहले पति की मौत, आंगन में बिलख रहे दो मासूम, जानें कैसी टूटी दोहरी त्रासदी

गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के बनगाई गांव में उस समय हड़कंप मच गया। जब 36 वर्षीय शिवम सिंह अपने कमरे में संदिग्ध अवस्था में मृत मिले। परिजनों के बार-बार आवाज देने के बावजूद जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो घरवालों को अनहोनी का शक हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजे को तोड़ा। अंदर शिवम फंदे पर लटके मिले। जिन्हें नीचे उतारकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शिवम सिंह की जिंदगी पिछले कुछ दिनों से पूरी तरह बदल गई थी। उनकी पत्नी वंदना सिंह (32), जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुजेहना में आशा बहू के पद पर तैनात थीं। 30 अक्टूबर की रात घर के अंदर फांसी लगाकर जान दे दी थी। अगली सुबह जब वह कमरे से बाहर नहीं आईं। तब परिजनों ने दरवाजा तोड़ा और उनका शव फंदे से लटका मिला। पत्नी की मौत की खबर मिलते ही शिवम तुरंत दिल्ली से घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया।