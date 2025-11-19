आईजी की बड़ी कार्रवाई; पूरी चौकी लाइन हाजिर, स्वयं फील्ड में उतरकर लिया जायज़ा, मचा हड़कंप

देवीपाटन रेंज में अवैध परिवहन और पुलिस की लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आईजी अमित पाठक ने बुधवार सुबह शहर के प्रमुख चौराहों पर चल रहे डग्गामार वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलवाया। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के अनुसार, कई कार और प्राइवेट बस चालक मुख्य चौराहों पर वाहन खड़ा कर अवैध टैक्सी स्टैंड बना लेते थे। इससे जहां आमजन को भारी जाम का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीमों ने सुबह-सुबह अभियान चलाया। मौके पर खड़ी दो प्राइवेट बसों तथा आठ छोटे वाहनों को सीज कर दिया गया है।