IMD Alert: अगले 72 घंटे में मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार, इन दोनों संभाग में बहुत भारी बारिश की चेतावनी

IMD Alert: यूपी में अगले 72 घंटे के लिए मानसून की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बारिश पर ब्रेक लगने के कारण बुधवार और गुरुवार को लोगों को तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने एक बार फिर बेहाल कर दिया। इसके साथ ही बहराइच, लखनऊ, उरई सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। अगले तीन दिनों तक मौसम के ऐसे ही रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर माह की शुरुआत भारी बारिश से होने वाली है। यह सिलसिला तीन-चार दिनों तक जारी रह सकता है। लेकिन तब तक इस महीने के बाकी बचे दिनों में गर्मी और उमस झेलनी पड़ सकती है। इसी तरह 29 और 30 अगस्त को भी प्रदेश में भारी बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं जताई गई है। 31 अगस्त से मौसम में थोड़ी तब्दीली जरूर आएगी। इस अवधि में पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं पर भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन 1 सितंबर से मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 31 अगस्त से मानसून के एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। एक और दो सितंबर को पूर्वी यूपी के तराई जिलों में तथा पश्चिमी जिलों में माध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।