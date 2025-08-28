Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

IMD Alert: अगले 72 घंटे में मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार, इन दोनों संभाग में बहुत भारी बारिश की चेतावनी

IMD Alert: यूपी में बारिश का सिलसिला थमने के बाद एक बार फिर तेज धूप और उमस भरी गर्मी लोगों को सताने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटे में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ेगा। और इन दोनों संभाग में लगातार दो दिन बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 28, 2025

IMD Alert
बारिश की सांकेतिक तस्वीर जेनरेट आई

IMD Alert: यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है। अब आने वाले तीन दिन तेज धूप और उमस भरी गर्मी लोगों को एक बार फिर बेहाल करेगी। मौसम विभाग के ताज पूर्वानुमान के मुताबिक 29, 30 और 31 अगस्त को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं। 31 अगस्त को पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश तथा आकाशीय बिजली गिरने के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

IMD Alert: यूपी में अगले 72 घंटे के लिए मानसून की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बारिश पर ब्रेक लगने के कारण बुधवार और गुरुवार को लोगों को तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने एक बार फिर बेहाल कर दिया। इसके साथ ही बहराइच, लखनऊ, उरई सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। अगले तीन दिनों तक मौसम के ऐसे ही रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर माह की शुरुआत भारी बारिश से होने वाली है। यह सिलसिला तीन-चार दिनों तक जारी रह सकता है। लेकिन तब तक इस महीने के बाकी बचे दिनों में गर्मी और उमस झेलनी पड़ सकती है। इसी तरह 29 और 30 अगस्त को भी प्रदेश में भारी बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं जताई गई है। 31 अगस्त से मौसम में थोड़ी तब्दीली जरूर आएगी। इस अवधि में पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं पर भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन 1 सितंबर से मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 31 अगस्त से मानसून के एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। एक और दो सितंबर को पूर्वी यूपी के तराई जिलों में तथा पश्चिमी जिलों में माध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश से शुरू होगी सितंबर की शुरुआत

मौसम विभाग का अनुमान है कि सितंबर की शुरुआत बारिश भरी हो सकती है। 1 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने के आसार हैं। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा दर्ज की जा सकती है। इस दौरान दोनों क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। इसी तरह 2 सितंबर को भी पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस अवधि में भी दोनों हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी।

Updated on:

28 Aug 2025 05:11 pm

Published on:

28 Aug 2025 05:10 pm

