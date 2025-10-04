Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

IMD Alert: बारिश ने पकड़ी रफ्तार बनारस में टूटा 125 वर्ष का रिकॉर्ड, इन जिलों में दो दिन बहुत भारी बारिश

उत्तर प्रदेश में बारिश ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। वाराणसी में 125 साल का रेनफॉल रिकॉर्ड टूटा, वहीं पूर्वांचल में रेड अलर्ट जारी है। जानें किन जिलों में स्कूल बंद, कब थमेगा मानसून—पढ़ें यूपी मौसम अपडेट पूरी खबर।

2 min read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 04, 2025

Imd Alert

बारिश बिजली चमकने की सांकेतिक तस्वीर AI

IMD Alert: उत्तर प्रदेश में अक्टूबर की शुरुआत बारिश के साथ हुई है। बारिश ने प्रदेश के बनारस शहर में 125 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शुक्रवार को प्रदेश के कई शहरों में कहीं हल्की तो कहीं बहुत भारी बारिश हुई है। लंबे समय से उमस झेल रहे लोगों को भले राहत मिली है। लेकिन कई जगहों पर पानी भरने से परेशानी भी बढ़ गई। लगातार बरसात के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

UP Weather Update: मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि शनिवार को भी लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। खासतौर पर पूर्वांचल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियातन वाराणसी और चंदौली जिलों में शनिवार को कक्षा आठ तक के स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग में चार और पांच अक्टूबर को बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जबकि पश्चिमी यूपी में 5, 6 और 7 अक्टूबर को बहुत भारी बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 10 अक्टूबर के बाद मौसम का मिजाज एकदम बदल जाएगा।

UP aaj ka mausam: बंगाल की खाड़ी से उठे सिस्टम का असर

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के चलते मानसून अभी भी सक्रिय है। शुक्रवार को दिनभर रुक-रुक कर बरसात हुई और देर शाम से यह सिलसिला तेज हो गया। विभाग ने 5 अक्टूबर तक पूर्वी यूपी के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चेतावनी दी गई है कि गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। औसत से दोगुनी वर्षा दर्ज होने की संभावना है।

पारा लुढ़का, लेकिन उमस बरकरार

लगातार बारिश के बीच शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो सामान्य से करीब साढ़े चार डिग्री कम था। हालांकि रात का न्यूनतम पारा 24.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से थोड़ा ज्यादा है। हवा में नमी का स्तर 87 से 98 प्रतिशत के बीच बना रहा, जिससे लोगों को उमस से राहत नहीं मिल सकी।

Uttar Pradesh Weather Alert: रिकॉर्डतोड़ बारिश

वाराणसी में शुक्रवार को हुई 140.4 मिमी वर्षा ने 125 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। इससे पहले 9 अक्टूबर 1900 को 138.9 मिमी बारिश दर्ज हुई थी। यह इस सीजन की दूसरी सबसे भारी बरसात मानी जा रही है।

फसलों को लाभ, निचले इलाकों में संकट

मौसम विभाग का आकलन है कि 5 अक्टूबर तक मानसून सक्रिय रहेगा और इसके बाद धीरे-धीरे बारिश की रफ्तार थमेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस अतिरिक्त बरसात से खरीफ की फसलों को सीधा फायदा मिलेगा, लेकिन बड़े शहरों के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या गंभीर हो सकती है।

इन जिलों में दो दिन बहुत भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गुरुवार ( 4 अक्टूबर औऱ 5 अक्टूबर तक प्रदेश के गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर,सोनभद्र,मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, संतकबीरनगर, बस्ती, लखीमपुर खीरी अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर, में कुछ स्थानों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Monsoon 2023

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2025 11:51 am

Published on:

04 Oct 2025 11:49 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / IMD Alert: बारिश ने पकड़ी रफ्तार बनारस में टूटा 125 वर्ष का रिकॉर्ड, इन जिलों में दो दिन बहुत भारी बारिश

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ख्वाहिश नहीं पूरी की तो पत्नी ने लगाई फांसी, 2 माह की मासूम बेटी के सिर से उठा मां का साया, डेढ़ साल पहले किया था प्रेम विवाह

Gonda
गोंडा

2195 दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 7 जोनल 17 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती

Gonda
गोंडा

6 साल की अनामिका ने 1 घंटे में 10 KM दौड़ पूरी कर रचा कीर्तिमान, सुने नन्ही धाविका की कहानी उसी की जुबानी

Gonda
गोंडा

UP Rains: अगले 24 घंटे में आंधी- तूफान के साथ इन जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, ओले गिरने की चेतावनी

Up Rains
गोंडा

School Holidays October 2025 list: अक्टूबर महीने में छुट्टियों की भरमार, इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, देखें पूरी लिस्ट

School holiday
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.