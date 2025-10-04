IMD Alert: बारिश ने पकड़ी रफ्तार बनारस में टूटा 125 वर्ष का रिकॉर्ड, इन जिलों में दो दिन बहुत भारी बारिश

UP Weather Update: मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि शनिवार को भी लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। खासतौर पर पूर्वांचल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियातन वाराणसी और चंदौली जिलों में शनिवार को कक्षा आठ तक के स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग में चार और पांच अक्टूबर को बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जबकि पश्चिमी यूपी में 5, 6 और 7 अक्टूबर को बहुत भारी बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 10 अक्टूबर के बाद मौसम का मिजाज एकदम बदल जाएगा।