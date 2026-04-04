गोंडा में प्रेमिका की हत्या करने के लिए 400 KM चल कर आया, गन्ने के खेत में बुलाया फिर… सुला दिया मौत की नींद

गोंडा जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र के भदावल गांव की रहने वाली शीला 29 मार्च 2026 को दोपहर में खेत पर जाने की बात कहकर घर से निकली थी। लेकिन वह वापस नहीं लौटी। परिवार ने काफी तलाश की। लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पिता अशोक कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जिस पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। करीब चार दिन बाद, 2 अप्रैल को गांव के पास एक गन्ने के खेत में एक युवती का शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव की पहचान कराई गई। परिजनों ने पुष्टि की कि शव शीला का ही है। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की गहराई से जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई टीमों का गठन किया गया। सर्विलांस और एसओजी टीम की मदद से पुलिस ने तकनीकी और मैनुअल साक्ष्य जुटाए। आखिरकार 4 अप्रैल को इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी अरुण कुमार को गोंडा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद हुआ।