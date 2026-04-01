6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

गोंडा में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की हत्या के मामले में परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन

गोंडा जिले में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की हत्या के मामले में सोमवार की शाम जब शव पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचा। तो परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के लिए सड़क पर शव कर प्रदर्शन किया।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Apr 06, 2026

सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करते ग्रामीण फोटो सोर्स पत्रिका

सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करते ग्रामीण फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के पूरे अर्जुन गांव में खेत के रास्ते के विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया। ट्रैक्टर चढ़ाकर युवक की हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित पूरे अर्जुन गांव में रविवार को खेत के रास्ते को लेकर चल रही पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। जबकि परिजनों और ग्रामीणों ने सोमवार को शव सड़क पर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, गांव के रहने वाले भरत लाल और रामरंग के बीच खेत के रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। रविवार को जब एक पक्ष का राहुल नामक युवक विवादित खेत में ट्रैक्टर चला रहा था। तभी दूसरे पक्ष के रामरंग ने इसका विरोध किया। आरोप है कि इसी दौरान राहुल ने ट्रैक्टर से रामरंग को कुचल दिया। घटना यहीं नहीं रुकी, बल्कि आरोपी अंकित ने धारदार हथियार से उस पर हमला भी कर दिया। गंभीर रूप से घायल रामरंग को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन

सोमवार को जब पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा। तो आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह समझा-बुझाकर लोगों को शांत कराया। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कराई। इस मामले में राहुल यादव सहित सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जबकि मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Apr 2026 11:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / गोंडा में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की हत्या के मामले में परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Gonda Accident: बंदरों को बचाने में बेकाबू हुई डबल डेकर बस पलटी, मची चीख- पुकार 12 यात्री घायल

सड़क के किनारे झाड़ियां में पलटी बस फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

अखिलेश का वादा—सपा सरकार आई तो गोंडा में सभी खेलों का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे

गोंडा

जमीन के झगड़े में बुझ गया घर का चिराग: चाचा-भतीजे के विवाद में युवक को पीटकर ट्रैक्टर से कुचला

थाना पहुंच पीड़ित परिवार फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

गोंडा में छुट्टा जानवर से टकराई बाइक, जीजा की मौत, साला गंभीर रूप से घायल, परिजनों में मचा कोहराम

Accident
गोंडा

बंगाल से लेकर यूपी तक सियासी बयानबाजी तेज, ममता पर तंज, पल्लवी पटेल को नसीहत… रामदेव के बयान पर बोले- बीजेपी सांसद

कैसरगंज से बीजेपी सांसद करन भूषण सिंह फोटो सोर्स IANS
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.