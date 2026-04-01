गोंडा में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की हत्या के मामले में परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन

गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित पूरे अर्जुन गांव में रविवार को खेत के रास्ते को लेकर चल रही पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। जबकि परिजनों और ग्रामीणों ने सोमवार को शव सड़क पर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, गांव के रहने वाले भरत लाल और रामरंग के बीच खेत के रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। रविवार को जब एक पक्ष का राहुल नामक युवक विवादित खेत में ट्रैक्टर चला रहा था। तभी दूसरे पक्ष के रामरंग ने इसका विरोध किया। आरोप है कि इसी दौरान राहुल ने ट्रैक्टर से रामरंग को कुचल दिया। घटना यहीं नहीं रुकी, बल्कि आरोपी अंकित ने धारदार हथियार से उस पर हमला भी कर दिया। गंभीर रूप से घायल रामरंग को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।