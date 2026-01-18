मैं तुझे 2 साल से देख रहा हूं… सिर्फ एक काम दलाली, CMS ने अस्पताल में आशा बहुओं पर लगाई पाबंदी

सीएमएस के इस आदेश के बाद अस्पताल परिसर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। आशा बहुएं अस्पताल पहुंचीं और फैसले का विरोध करने लगीं। इस दौरान सीएमएस और आशा बहुओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि आशा बहुओं ने सीएमएस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उनके फैसले को वापस लेने की मांग की। कुछ आशा बहुओं ने इस मामले को प्रधानमंत्री तक ले जाने की धमकी भी दी। हंगामे के दौरान किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और महिला अस्पताल की व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।